Da ist der erste Dreier – VfR Bischweier v.s. FV Ottersdorf 0:3

Die Geduld und das stetige Arbeiten wurden am vergangenen Sonntag endlich belohnt. In Bischweier zeigte die Mannschaft erneut das in dieser Saison bereits gewohnte Bild, nur mit einem wichtigen Unterschied in der zweiten Halbzeit.

Man belohnte sich und legte dabei sogar nach und dies ist ein Erfolg des Kollektivs.