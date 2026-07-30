„Da ist auf jeden Fall noch eine Rechnung offen“

– Foto: Hartmut Kölpin

Im FuPa-Teamcheck spricht Marco Hofemann, Trainer der SG Einheit Crivitz in der Landesliga West, über den bisherigen Verlauf der Vorbereitung, die Neuzugänge, den starken Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft und die Ziele für die kommende Saison. Dabei richtet sich der Blick bereits auf den Saisonauftakt, bei dem für sein Team noch eine offene Rechnung wartet.

Für Marco Hofemann, Trainer der SG Einheit Crivitz, ist die Vorbereitung bislang vielversprechend verlaufen. „Wir sind aktuell in der zweiten Woche der Vorbereitung“, sagt Hofemann gegenüber FuPa. Der Auftakt sei „gut angelaufen“. Der Schwerpunkt liege nach der Sommerpause zunächst auf der Grundlagenausdauer und der Athletik, ehe „wir ab kommender Woche in die Schwerpunkte und Prinzipien gehen“.

Mit den zweiten und dritten Testspielen am Wochenende vom 6. bis 9. August soll die Vorbereitung weiter an Fahrt aufnehmen. Das erste Testspiel bestreitet die Mannschaft bereits am kommenden Samstag beim FC Förderkader. „Bisher bin ich sehr zufrieden, insbesondere wegen der hohen Trainingsbeteiligung sowie der Intensität.“

In der Transferperiode hat die SG Einheit Crivitz fünf Spieler verpflichtet. Neu im Team sind Torhüter Mika Schreiber, der aus Holthusen kommt und zuvor zweiter Keeper bei Dynamo Schwerin war, Marvin Lüders vom Lübzer SV, Kevin Schulze, der nach einem Jahr vom FCM Schwerin zurückkehrt, Enrico Wolter, der aus der zweiten Mannschaft aufgerückt ist, sowie Andreas Nitsch, der aus Lübsdorf kommt und zuvor für die LSG Elmenhorst spielte.

Von den Neuzugängen hat der Trainer bereits einen guten Eindruck gewonnen. „Sehr positiv, sie fügen sich sehr gut in das Team ein und müssen sich ab jetzt an die Routine und Abläufe gewöhnen", behauptet Hofemann.

Planung ist abgeschlossen

Weitere Verstärkungen sind nicht mehr vorgesehen. „Die Planung ist abgeschlossen“, stellt Marco Hofemann klar.

Nur ein schmerzhafter Abgang

Auf der Abgangsseite musste die Spielgemeinschaft aus Crivitz lediglich einen bedeutenden Verlust hinnehmen. Kapitän und Torwart Maximilian Böttcher wechselte zum Oberliga-Aufsteiger FCM Schwerin.

„Neben dem Abgang unseres Kapitäns und Torwarts Maximilian Böttcher zum Oberliga-Aufsteiger FCM Schwerin gab und gibt es keine weiteren Abgänge. Darüber bin ich sehr froh und glücklich, gerade weil wir durch diesen Zusammenhalt weitere Spieler gewinnen konnten", unterstreicht der Chefcoach.

Zusammenhalt als größte Stärke

Die größte Stärke seiner Mannschaft sieht Marco Hofemann nicht allein in der sportlichen Qualität, sondern vor allem im Miteinander.

„Sie spielen alle für die Sache, ohne Ausnahme, und das macht das Team stark.“ Ebenso hebt der Trainer hervor: „Der Zusammenhalt passt und jeder kämpft und arbeitet für den anderen.“

Diese Geschlossenheit soll die Grundlage für die weitere Entwicklung bilden. „Wenn alle an einem Strang ziehen, kann das Team weiter wachsen, jeder Einzelne sich entwickeln und damit die dritte Steigerung der Ergebnisse seit dem Aufstieg in die Landesliga erfolgen. Das wäre für die Arbeit des gesamten Vereins ein großer Erfolg.“

Saisonziel wird im Trainingslager festgelegt

Ein konkretes Ziel möchte der Coach noch nicht formulieren. Dieses soll im bevorstehenden Trainingslager gemeinsam festgelegt werden.

„Konkret werden wir es im Trainingslager kommende Woche definieren, aber ganz klar ist, dass wir das Ergebnis der vergangenen Saison sowie die Kontinuität steigern wollen.“

Enge Liga erwartet

Mit Blick auf die Konkurrenz rechnet Hofemann erneut mit einer ausgeglichenen Saison in der Landesliga West. Einen eindeutigen Favoriten möchte er nicht benennen.

„Die Liga ist insgesamt sehr stark“, sagt der Trainer. Das liege „zum einen wegen den Ab- und Aufsteigern und zum anderen wegen den Verstärkungen innerhalb der einzelnen Mannschaften“.

Seine Erwartung an die Saison bleibt eindeutig: „Ich gehe nach der letzten Saison wieder von einem sehr, sehr engen Feld aus, nicht nur bei der Leistung, sondern auch bei den Punkten.“

Mit Selbstvertrauen in den Saisonstart

Zum Auftakt der neuen Spielzeit möchte die SG Einheit Crivitz möglichst früh ein positives Signal setzen.

„Wir möchten gleich einen guten Start in die Saison hinlegen und, wenn möglich, mit den ersten Spielen eine gute Ausgangssituation für den Kopf und den weiteren Verlauf schaffen.“

Zusätzliche Motivation bringt der erste Spieltag ohnehin mit sich. „Und natürlich ist das erste Spiel eine Wiederauflage des letzten und hier ist auf jeden Fall noch eine Rechnung offen.“

Damals gab es ein 1:3 bei der SpVgg Cambs Leezen Traktor.