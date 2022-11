D/A II zittert kurz und gewinnt 4:2

Trainer Benjamin Zielke erlebte allerdings eine sehr nervenaufreibende Schlussphase, als plötzlich innerhalb von zwei Minuten die 3:0-Führung gefährdet war. Die Drochterser hatten in dem sicheren Siegesglauben die Ordnung verloren. So traf TSV-Stürmer Robin Meyer erst per Elfmeter zum 1:3 (88.) und nur eine Minute später zum 2:3 (89.). Allerdings erlöste Samuel-Maurice Eßer mit seinem 4:2-Siegtreffer in der Nachspielzeit seinen Trainer.