D/A II zementiert Tabellenspitze - Stader Aufholjagd wird nicht belohn

Nachdem Stade im ersten Abschnitt kaum ins Spiel fand, legten die Gäste im zweiten Abschnitt eine kleine Aufholjagd hin.

Zunächst verwandelte Jannik Holthusen einen Strafstoß (61.), dann bereitete er den Ausgleich von Louis Gehlken vor (84.) und schien die Stader auf Punktekurs zu bringen.

Stattdessen setzte Treubund den Lucky-Punch nach einem Angriff über die rechte Seite, sodass Jonni Stockhaus aus zentraler Position dem VfL Güldenstern den einen Zähler wieder entriss (90.+3).

„Wir haben im ersten Abschnitt aus unerklärlichen Gründen keinen Zugriff auf das Spiel bekommen“, hadert Trainer Matthias Quadt. „In der zweiten Halbzeit wollte die Mannschaft es dann mehr, das Ende ist dann bitter.“

Tore: 1:0 (39.) Klotz, 2:0 (45.) Hauke, 2:1 (61., Elfm.) Holthusen, 2:2 (84.) Gehlken, 3:2 (90.+3) Stockhaus.