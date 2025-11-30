D/A II zementiert Tabellenspitze - Stader Aufholjagd wird nicht belohn

Spitzenreiter D/A II musste Schwerstarbeit leisten, verrichtete diese aber mit Bravour. Auch A/O erfüllte die Pflicht. Stade erlebte eine bittere Nachspielzeit.
Zunächst verwandelte Jannik Holthusen einen Strafstoß (61.), dann bereitete er den Ausgleich von Louis Gehlken vor (84.) und schien die Stader auf Punktekurs zu bringen.
Stattdessen setzte Treubund den Lucky-Punch nach einem Angriff über die rechte Seite, sodass Jonni Stockhaus aus zentraler Position dem VfL Güldenstern den einen Zähler wieder entriss (90.+3).
„Wir haben im ersten Abschnitt aus unerklärlichen Gründen keinen Zugriff auf das Spiel bekommen“, hadert Trainer Matthias Quadt. „In der zweiten Halbzeit wollte die Mannschaft es dann mehr, das Ende ist dann bitter.“
Tore: 1:0 (39.) Klotz, 2:0 (45.) Hauke, 2:1 (61., Elfm.) Holthusen, 2:2 (84.) Gehlken, 3:2 (90.+3) Stockhaus.
Die Ahlerstedter ließen kaum Torchancen zu und bleiben Teil der Verfolgergruppe von Spitzenreiter D/A II. Enes Badur staubte nach einem Schuss von Corvin Höft zur Führung ab (18.), in der Schlussphase machte dann Kevin Müller nach Vorarbeit von Malcolm Brunkhorst den Deckel drauf (84.).
„Wir hatten ein paar Anlaufschwierigkeiten, sind in der zweiten Halbzeit dann aber besser in den Wettkampfmodus gekommen“, sagt Trainer Kevin Speer. „Ein verdienter Sieg.“
Tore: 1:0 (18.) En. Badur, 2:0 (83.) Müller.
Der Tabellenführer musste gegen den Aufsteiger ein ordentliches Stück Arbeit verrichten, um den 13. Saisonsieg einzufahren.
Dass Micha Oertzen die Scharmbecker aus dem Gewühl in Führung brachte (16.), half ihnen dabei, ihren Matchplan mit noch mehr Glauben zu verfolgen. Die Gäste verteidigten auf dem engen Kunstrasenplatz kompakt und setzten auf Umschaltsituationen.
Schließlich glich Luca Daginnus nach einem Angriff über die linke Seite nach Vorarbeit von Julian Budde aus (45.). Im zweiten Abschnitt verschoss Kevin Ingreso zwar einen Strafstoß, sein Abschluss nach der darauffolgenden Ecke fand dann aber den Weg ins Ziel (62.).
„Das Tor vor der Pause war psychologisch ganz wichtig, um beruhigter in die Kabine zu gehen“, sagt D/A-Teamchef Benjamin Zielke. „Auch wenn das Ergebnis nicht so deutlich war wie gewünscht, haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht.“
Tore: 0:1 (16.) Oertzen, 1:1 (44.) Daginnus, 2:1 (62.) Ingreso.