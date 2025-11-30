 2025-11-28T07:03:18.113Z

Spielbericht
D/A II zementiert Tabellenspitze - Stader Aufholjagd wird nicht belohn

Der 17. Spieltag der Landesliga Lüneburg im Überblick

Landesliga Lüneburg
FC Heidetal
Rotenburg
Bornreihe
Ahlerstedt/O

Spitzenreiter D/A II musste Schwerstarbeit leisten, verrichtete diese aber mit Bravour. Auch A/O erfüllte die Pflicht. Stade erlebte eine bittere Nachspielzeit.

FC Heidetal
FC Heidetal
TSV Ottersberg
TSV Ottersberg
MTV Treubund Lüneburg
MTV Treubund Lüneburg
VfL Güldenstern Stade
VfL Güldenstern Stade
Nachdem Stade im ersten Abschnitt kaum ins Spiel fand, legten die Gäste im zweiten Abschnitt eine kleine Aufholjagd hin.

Zunächst verwandelte Jannik Holthusen einen Strafstoß (61.), dann bereitete er den Ausgleich von Louis Gehlken vor (84.) und schien die Stader auf Punktekurs zu bringen.

Stattdessen setzte Treubund den Lucky-Punch nach einem Angriff über die rechte Seite, sodass Jonni Stockhaus aus zentraler Position dem VfL Güldenstern den einen Zähler wieder entriss (90.+3).

„Wir haben im ersten Abschnitt aus unerklärlichen Gründen keinen Zugriff auf das Spiel bekommen“, hadert Trainer Matthias Quadt. „In der zweiten Halbzeit wollte die Mannschaft es dann mehr, das Ende ist dann bitter.“

Tore: 1:0 (39.) Klotz, 2:0 (45.) Hauke, 2:1 (61., Elfm.) Holthusen, 2:2 (84.) Gehlken, 3:2 (90.+3) Stockhaus.

SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Lindwedel-Hope
SV Lindwedel-Hope
Die Ahlerstedter ließen kaum Torchancen zu und bleiben Teil der Verfolgergruppe von Spitzenreiter D/A II. Enes Badur staubte nach einem Schuss von Corvin Höft zur Führung ab (18.), in der Schlussphase machte dann Kevin Müller nach Vorarbeit von Malcolm Brunkhorst den Deckel drauf (84.).

„Wir hatten ein paar Anlaufschwierigkeiten, sind in der zweiten Halbzeit dann aber besser in den Wettkampfmodus gekommen“, sagt Trainer Kevin Speer. „Ein verdienter Sieg.“

Tore: 1:0 (18.) En. Badur, 2:0 (83.) Müller.

SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/Assel
SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen
SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen
Der Tabellenführer musste gegen den Aufsteiger ein ordentliches Stück Arbeit verrichten, um den 13. Saisonsieg einzufahren.

Dass Micha Oertzen die Scharmbecker aus dem Gewühl in Führung brachte (16.), half ihnen dabei, ihren Matchplan mit noch mehr Glauben zu verfolgen. Die Gäste verteidigten auf dem engen Kunstrasenplatz kompakt und setzten auf Umschaltsituationen.

Schließlich glich Luca Daginnus nach einem Angriff über die linke Seite nach Vorarbeit von Julian Budde aus (45.). Im zweiten Abschnitt verschoss Kevin Ingreso zwar einen Strafstoß, sein Abschluss nach der darauffolgenden Ecke fand dann aber den Weg ins Ziel (62.).

„Das Tor vor der Pause war psychologisch ganz wichtig, um beruhigter in die Kabine zu gehen“, sagt D/A-Teamchef Benjamin Zielke. „Auch wenn das Ergebnis nicht so deutlich war wie gewünscht, haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht.“

Tore: 0:1 (16.) Oertzen, 1:1 (44.) Daginnus, 2:1 (62.) Ingreso.

SV BW Bornreihe
SV BW Bornreihe
FC Hagen/Uthlede
FC Hagen/Uthlede
MTV Eintracht Celle
MTV Eintracht Celle
Rotenburger SV
Rotenburger SV
TV Jahn Schneverdingen
TV Jahn Schneverdingen
TSV Etelsen
TSV Etelsen
TuS Harsefeld
TuS Harsefeld
VSK Osterholz-Scharmbeck
VSK Osterholz-Scharmbeck
