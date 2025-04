D/A II will die Derby-Revanche für die angestrebte Vizemeisterschaft

Am Sonntag, 15 Uhr, empfängt die SV Drochtersen/Assel II den TuS Harsefeld zum Derby. Die Harsefelder spielen eine verkorkste Saison mit zuletzt steigender Formkurve (vier Siege in den letzten fünf Spielen, die Niederlage gab es beim Tabellenführer LSK).

Hinspiel als Beispiel für unnötige Niederlagen

Das Hinspiel hat D/A II mit 1:2 verloren. „Wir hatten die erste Halbzeit dominiert und dann das Spiel aus der Hand gegeben“, sagt Zielke. Es sind solche Niederlagen, die den Tabellenzweiten 18 Punkte vom designierten Meister Lüneburger SK trennen.

Zielke wäre gern in Schlagdistanz. Zumal D/A II mit Siegen gegen alle Topteams, inklusive mit einer dominanten Heimspielvorstellung gegen den LSK, beweist, dass die junge Mannschaft „jeden Gegner schlagen kann“. Den Lizenzantrag für die Oberliga hat D/A trotz der Tabellensituation pro forma eingereicht.

D/A II will über den eigenen Erfolg Spieler für die Erste aufbauen

Die Drochterser haben es bei drei Punkten Vorsprung und dem besseren Torverhältnis bei noch sechs ausstehenden Spielen selbst in der Hand, die Vizemeisterschaft zu holen. Das ist das Ziel. „So eine Platzierung nimmt man mit in die kommende Saison“, sagt Zielke.

Mit Lino Starre und Ben Brugner hat die U23, wie D/A seine zweite Mannschaft nennt, wieder zwei Talente (Jahrgang 2007) von der erfolgreichen U19-Regionalligamannschaft des JFV A/O/B/H/H verpflichtet. Beide unterschrieben für zwei Jahre.

Vor dieser Saison holte D/A mit Finn Wendler und Niklas Ellerwald auch zwei JFV-Spieler. „Wir haben gute Erfahrungen gemacht“, sagt Zielke. Co-Trainer Milan Schweiger mache einen sehr guten Scouting-Job. D/A setzt auf Talente aus der Region. Ab der kommenden Saison startet D/A bekanntlich mit dem VfL Güldenstern Stade mit einem eigenen Jugendförderverein.

Der 19-jährige Wendler ist in seiner ersten D/A-Saison schon nah dran am Regionalligateam mit sieben Einsätzen. Der 18-jährige Ellerwald (25 Einsätze für die U23) schnuppere an der Ersten, so Zielke. „Die Jungs wissen, dass wir ihnen eine echte Perspektive bieten und nicht nur mit Versprechungen locken“, sagt Zielke. Sofern sie die in sie gesetzten Erwartungen mit der vorausgesetzten Entwicklung erfüllen können.

Mit Brugner komme ein spielstarker und athletischer Innenverteidiger. Starre sei ein schneller und dribbelstarker Flügelspieler.

Weitere Spiele am Wochenende

A/O, Tabellendritter der Landesliga, empfängt Etelsen (So., 15 Uhr) und würde mit einem Sieg dem TuS Harsefeld einen Gefallen tun.

In der Bezirksliga stehen folgende Heimspiele an:

Deinste - Mu/Ku (Fr., 20 Uhr)

A/O II - Hammah (Sa., 18.30 Uhr)

D/A III - Harsefeld II (So., 13 Uhr)

Immenbeck - Stinstedt (So., 15 Uhr)

Hedendorf/Neukloster - Sievern (So., 15.30 Uhr)

In der Kreisliga kommt es zum echten Abstiegskrimi, wenn Wischhafen/Dornbusch (16 Punkte) den MTV Himmelpforten (17) empfängt (Sa., 18.30 Uhr). Auch in dem Spiel Hedendorf/Neukloster II - Estebrügge (So., 13 Uhr) brauchen beide Teams dringend einen Dreier für den Klassenerhalt. Wenn der Tabellendritte FC O/O (48 Punkte) am Sonntag (15 Uhr) Tabellenführer A/O III (49) empfängt, wird sich zeigen, ob der Gastgeber die Halbfinalniederlage im Pokal verdaut hat.