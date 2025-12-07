D/A II revanchiert sich gegen Lindwedel für Heimspielniederlage

Drochtersen. D/A II schlägt den SV Lindwedel-Hope am Sonntag mit 6:0. Der Sieg ist nach Toren von Tanju Gülüm (13./45.), André Ribeiro (21.) und Luca Daginnus bereits zur Halbzeitpause so gut wie unter Dach und Fach. Nach dem Seitenwechsel treffen erneut Ribeiro (64.) und Philipp Aue (66.).

Das Hinspiel im Kehdinger Stadion hatte Lindwedel noch knapp mit 3:2 für sich entschieden. Diesmal wurde D/A seiner Favoritenrolle gerecht. Die Mannschaft vom Trainerduo Milan Schweiger und Benjamin Zielke festigt mit dem Sieg im letzten Spiel des Jahres ihre Spitzenposition. D/A hat bei einem Spiel mehr als Verfolger A/O und zwei Spielen mehr als Rotenburg neun Punkte Vorsprung.