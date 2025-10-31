D/A II marschiert weiter: 3:0-Sieg gegen Treubund nie gefährdet

Der Auftrag der SV Drochtersen/Assel II im Nachholspiel gegen Treubund Lüneburg: Die Tabellenführung in der Fußball-Landesliga ausbauen. So ist es gelungen.

Die SV Drochtersen/Assel II hat mit dem 3:0-Sieg im Nachholspiel gegen Treubund Lüneburg ihren Vorsprung an der Landesliga-Tabellenspitze noch vor dem 13. Spieltag auf vier Zähler ausgebaut.

Luca Daginnus vollstreckte jeweils mit einem Linksschuss erst nach Vorarbeit von André Ribeiro (4.) und dann von Max Reichardt doppelt (22.). In einem schwächeren zweiten Abschnitt machte Niklas von Borstel nach einem weiten Schlag von Torhüter Fabian Klinkmann und Kopfballverlängerung von Tanju Gülüm den Deckel spät drauf (90.).

„Auch wenn es uns nicht so gut wie vorgenommen gelungen ist, nach der Halbzeit weiter nach vorne zu spielen, war der Sieg nie gefährdet“, sagt Teamchef Benjamin Zielke. „Uns gelingt es derzeit, den Fokus immer ausschließlich auf das nächste Spiel zu legen und gegen egal welchen Gegner unsere Leistung abzurufen.“

Tore: 1:0 (4.) und 2:0 (22.) beide Daginnus, 3:0 (90.) von Borstel.

Nächstes Spiel: Celle - D/A II (So., 2. November, 14 Uhr).