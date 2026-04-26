D/A II kann nach Derby-Sieg gegen A/O den Meistersekt kaltstellen

Derby in der Fußball-Landesliga: Die SV Ahlerstedt/Ottendorf will D/A II auf dem Weg zur Meisterschaft ein Bein stellen. Es wird für A/O ein bitterer Abend.
Die SV Drochtersen/Assel II zementiert nach dem 3:1-Sieg gegen die SV Ahlerstedt/Ottendorf die Tabellenführung in der Landesliga. In der ersten Halbzeit gegen A/O lieferten sich die Teams im Derby einen offenen Schlagabtausch, ohne dabei aber wirklich zwingend zu werden.
Schließlich fand ein direkter Eckball von Luqman Krugmeier im windigen Drochtersen seinen direkten Weg ins Tor (36.). Ein Schlüsselmoment der Begegnung war allerdings, dass die Freude der Gäste schnell und noch vor der Pause getrübt wurde.
Kevin Ingreso chippte einen ruhenden Ball in den Strafraum, wo Nick Dehde mit der Brust für Dennis Grooten ablegte. Letzterer feuerte die Kugel vom Elfmeterpunkt zum schnellen Ausgleich in die Maschen (43.).
Gelb-Rot für A/O leitet Niederlage ein
Noch bitterer wurde es für die Ahlerstedter, als Wedat Bezek gelbvorbelastet wegrutschte und das Leder im Liegen mit der Hand vom Fuß vom nutznießenden André Ribeiro nahm (50.). D/A nutzte die Überzahl schnell, um sich den entscheidenden Vorsprung zu verschaffen. Niklas Ellerwald legte eine Ribeiro-Flanke im Fünfmeterraum mit dem Kopf quer, wo Grooten ins verwaiste Tor einschob (61.).
Nur sechs Minuten später geriet ein Rückpass von A/O-Kapitän Timo von Holt zu kurz. Torhüter Finn-Jonas Suhr kam zwar rechtzeitig an den Ball, schoss dabei aber Jan-Miklas Steffens ab, von dessen Oberschenkel die Kugel ins Netz sprang (67.).
D/A-Mittelfeldspieler Dennis Groten erzielte die Treffer zum 1:1 und zum 2:1. Foto: Struwe
„Es wäre interessant gewesen, wie die Partie gelaufen wäre, wenn wir nach dem Platzverweis länger das 1:1 gehalten hätten“, sagt A/O-Trainer Kevin Speer. „Die Jungs haben trotzdem Moral bewiesen und ich mache ihnen keinen Vorwurf. Wir müssen weiter daran arbeiten, die Fehler abzustellen.“
Meisterschaft für D/A nur eine Frage der Zeit
Davon leistete sich Drochtersen in der bisherigen Spielzeit nur sehr wenige und deswegen könnten die Kehdinger unter gewissen Umständen schon am kommenden Wochenende vorzeitig die Meisterschaft eintüten. „Darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht, auch wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wir nur noch einen Dreier brauchen“, sagt D/A-Teamchef Benjamin Zielke. „Heute ist es uns gelungen mit dem einen Mann mehr unsere volle Qualität auf den Platz zu bringen.“
Tore: 0:1 (36.) Krugmeier, 1:1 (43.) und 2:1 (61.) beide Grooten, 3:1 (67.) Steffens.
Nächste Spiele: Osterholz – A/O (Mi., 29. April, 19 Uhr), D/A II – TV Jahn (So., 3. Mai, 15 Uhr).