D/A II kann nach Derby-Sieg gegen A/O den Meistersekt kaltstellen Mit Bildergalerie:A/O verliert nach Führung das Topspiel von Tageblatt · Heute, 12:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jörg Struwe

Derby in der Fußball-Landesliga: Die SV Ahlerstedt/Ottendorf will D/A II auf dem Weg zur Meisterschaft ein Bein stellen. Es wird für A/O ein bitterer Abend.



Die SV Drochtersen/Assel II zementiert nach dem 3:1-Sieg gegen die SV Ahlerstedt/Ottendorf die Tabellenführung in der Landesliga. In der ersten Halbzeit gegen A/O lieferten sich die Teams im Derby einen offenen Schlagabtausch, ohne dabei aber wirklich zwingend zu werden. Schließlich fand ein direkter Eckball von Luqman Krugmeier im windigen Drochtersen seinen direkten Weg ins Tor (36.). Ein Schlüsselmoment der Begegnung war allerdings, dass die Freude der Gäste schnell und noch vor der Pause getrübt wurde.



Kevin Ingreso chippte einen ruhenden Ball in den Strafraum, wo Nick Dehde mit der Brust für Dennis Grooten ablegte. Letzterer feuerte die Kugel vom Elfmeterpunkt zum schnellen Ausgleich in die Maschen (43.). Gelb-Rot für A/O leitet Niederlage ein

Noch bitterer wurde es für die Ahlerstedter, als Wedat Bezek gelbvorbelastet wegrutschte und das Leder im Liegen mit der Hand vom Fuß vom nutznießenden André Ribeiro nahm (50.). D/A nutzte die Überzahl schnell, um sich den entscheidenden Vorsprung zu verschaffen. Niklas Ellerwald legte eine Ribeiro-Flanke im Fünfmeterraum mit dem Kopf quer, wo Grooten ins verwaiste Tor einschob (61.).