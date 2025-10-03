 2025-10-02T08:44:29.515Z

Pokal
Niklas Ellerwald (links) und Torschütze Maurits Nagel feiern die 1:0-Führung gegen A/O. Foto: Struwe
Niklas Ellerwald (links) und Torschütze Maurits Nagel feiern die 1:0-Führung gegen A/O. Foto: Struwe

D/A II im Halbfinale: A/O in der ersten Halbzeit ohne Zugriff

Alle Videohighlights bei FuPa.tv

Verlinkte Inhalte

Bezirkspokal
Ahlerstedt/O
Drochtersen II

Das heiß erwartete Duell der beiden Topteams der Landesliga Lüneburg endete sehr einseitig. Alle Hintergründe zum Drochterser 3:0-Auswärtssieg

Nach einem 3:0-Sieg bei der SV Ahlerstedt/Ottendorf steht die zweite Mannschaft der SV Drochtersen/Assel im Duell der Landesligisten im Halbfinale des Bezirkspokals.

Heute, 17:00 Uhr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen II
0
3
Abpfiff
+Video

Während sich A/O kaum aus dem Pressing befreien konnte, trafen Maurits Nagel (14.) und Jan-Miklas Steffens (17.) per Doppelschlag nach Standardsituationen. Philipp Aue machte nach feiner Vorarbeit von Luca Daginnus den Deckel zum Ende eines einseitigen ersten Durchgangs und vor einer ausgeglicheneren zweiten Halbzeit drauf (37.).

D/A II-Teamchef Benjamin Zielke war „mit der ersten Halbzeit total zufrieden“. Auf der anderen Seite attestierte A/O-Trainer Kevin Speer den Gästen von ihrer Körperlichkeit in den ersten 45 Minuten „Oberliga-Fußball“, bei seinem Team „dürfen die Köpfe aber jetzt nicht runtergehen.“

Tore: 0:1 (14.) Nagel, 0:2 (17.) Steffens, 0:3 (37.) Aue. (stu)

Aufrufe: 03.10.2025, 20:30 Uhr
TageblattAutor