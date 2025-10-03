D/A II im Halbfinale: A/O in der ersten Halbzeit ohne Zugriff

Das heiß erwartete Duell der beiden Topteams der Landesliga Lüneburg endete sehr einseitig. Alle Hintergründe zum Drochterser 3:0-Auswärtssieg

Nach einem 3:0-Sieg bei der SV Ahlerstedt/Ottendorf steht die zweite Mannschaft der SV Drochtersen/Assel im Duell der Landesligisten im Halbfinale des Bezirkspokals.

Während sich A/O kaum aus dem Pressing befreien konnte, trafen Maurits Nagel (14.) und Jan-Miklas Steffens (17.) per Doppelschlag nach Standardsituationen. Philipp Aue machte nach feiner Vorarbeit von Luca Daginnus den Deckel zum Ende eines einseitigen ersten Durchgangs und vor einer ausgeglicheneren zweiten Halbzeit drauf (37.).

D/A II-Teamchef Benjamin Zielke war „mit der ersten Halbzeit total zufrieden“. Auf der anderen Seite attestierte A/O-Trainer Kevin Speer den Gästen von ihrer Körperlichkeit in den ersten 45 Minuten „Oberliga-Fußball“, bei seinem Team „dürfen die Köpfe aber jetzt nicht runtergehen.“