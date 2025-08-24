 2025-08-21T14:07:42.707Z

Spielbericht
Maurits Nagel (rechts) glich für D/A II zum 1:1 aus. Foto: Berlin (Archiv)

D/A II gibt Remis in der Nachspielzeit aus der Hand

Landesliga Lüneburg im Überblick

Die müde Stimmung hat den TuS Harsefeld offenbar angesteckt. D/A II leistete sich einen Krimi mit Lindwedel. So lief der Spieltag in der Fußball-Landesliga.

Heute, 15:00 Uhr
TV Jahn Schneverdingen
TV Jahn SchneverdingenSchneverd.
TuS Harsefeld
TuS HarsefeldHarsefeld
1
1
Abpfiff
TuS-Cheftrainer Nico Matern bemängelte, dass auf beiden Seiten die nötige Stimmung auf dem Platz fehlte und fühlte sich an eine Testspielatmosphäre erinnert. Nach einem Missverständnis zwischen Torhüter Marvin Ekuase und Verteidiger Sidney Wix luden die Gäste Schneverdingen und Torjäger Samir Rabbi ein (65.). Weil Jonathan Bondombe Simba einen langen Ball stark aus der Luft pflückte und clever gegen die Laufrichtung vollstreckte, sicherte sich der TuS noch einen Punkt (84.).

„Wenn wir ehrlich sind, wäre heute nicht mehr drin gewesen, weil alles super träge war“, sagt Coach Matern, dessen Team mit fünf Punkten aus drei Spielen noch unbezwungen ist. „Im letzten Drittel haben wir uns fast gar keine Torchancen erspielt, defensiv haben wir nahezu nichts zugelassen - ein typisches Unentschieden-Spiel.“

Tore: 1:0 (65.) Rabbi, 1:1 (84.) Bondombe Simba.

Heute, 15:00 Uhr
SV BW Bornreihe
SV BW BornreiheBornreihe
SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen
SG Scharmbeck-Pattensen-AshausenSG SPA
4
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen II
SV Lindwedel-Hope
SV Lindwedel-HopeLindwedel-H.
2
3
Abpfiff
Während Sedat Talu und die Gästebank zum Jubeln abdrehten, blieben auf D/A-Seite lange Gesichter zurück. Nach einem Blitzgegentreffer waren die Hausherren von Beginn an einem Rückstand hinterhergelaufen, bis die Begegnung in der skizzierten Schlussszene gipfelte.

Während Maurits Nagel im letzten Moment auf der einen Seite noch fair vom Ball getrennt wurde, kombinierte sich Lindwedel nach einem Einwurf auf dem linken Flügel bis in den Strafraum durch. Talu nahm den Ball sieben Meter vor dem Tor sogar noch an und feuerte das Spielgerät mit einem Linksschuss unter den Querbalken (90.+5).

„Es gibt bessere Zeitpunkte, Gegentore zu kassieren“, sagt der Sportliche Leiter von D/A II, Benjamin Zielke. „Wir mussten durch die Rückstände psychisch viel Kraft aufwenden - es hat heute nicht sein sollen.“

Tore: 0:1 (3.) Engelbrecht, 1:1 (17.) Nagel, 1:2 (45.+2) Stokes, 2:2 (55.) Ferreira Ribeiro, 2:3 (90.+5) Talu.

Fr., 22.08.2025, 20:00 Uhr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O
VfL Güldenstern Stade
VfL Güldenstern StadeStade
4
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
MTV Treubund Lüneburg
MTV Treubund LüneburgTB Lüneburg
TSV Ottersberg
TSV OttersbergOttersberg
1
2
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
FC Heidetal
FC HeidetalFC Heidetal
VSK Osterholz-Scharmbeck
VSK Osterholz-ScharmbeckOsterholz
1
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Etelsen
TSV EtelsenEtelsen
Rotenburger SV
Rotenburger SVRotenburg
2
2
Abpfiff

Fr., 22.08.2025, 20:00 Uhr
MTV Eintracht Celle
MTV Eintracht CelleEint. Celle
FC Hagen/Uthlede
FC Hagen/UthledeHagen/Uthl.
8
1

