D/A II gibt Remis in der Nachspielzeit aus der Hand

TuS-Cheftrainer Nico Matern bemängelte, dass auf beiden Seiten die nötige Stimmung auf dem Platz fehlte und fühlte sich an eine Testspielatmosphäre erinnert. Nach einem Missverständnis zwischen Torhüter Marvin Ekuase und Verteidiger Sidney Wix luden die Gäste Schneverdingen und Torjäger Samir Rabbi ein (65.). Weil Jonathan Bondombe Simba einen langen Ball stark aus der Luft pflückte und clever gegen die Laufrichtung vollstreckte, sicherte sich der TuS noch einen Punkt (84.).

„Wenn wir ehrlich sind, wäre heute nicht mehr drin gewesen, weil alles super träge war“, sagt Coach Matern, dessen Team mit fünf Punkten aus drei Spielen noch unbezwungen ist. „Im letzten Drittel haben wir uns fast gar keine Torchancen erspielt, defensiv haben wir nahezu nichts zugelassen - ein typisches Unentschieden-Spiel.“

Tore: 1:0 (65.) Rabbi, 1:1 (84.) Bondombe Simba.