D/A II gibt Remis in der Nachspielzeit aus der Hand

Die müde Stimmung hat den TuS Harsefeld offenbar angesteckt. D/A II leistete sich einen Krimi mit Lindwedel. So lief der Spieltag in der Fußball-Landesliga.
„Wenn wir ehrlich sind, wäre heute nicht mehr drin gewesen, weil alles super träge war“, sagt Coach Matern, dessen Team mit fünf Punkten aus drei Spielen noch unbezwungen ist. „Im letzten Drittel haben wir uns fast gar keine Torchancen erspielt, defensiv haben wir nahezu nichts zugelassen - ein typisches Unentschieden-Spiel.“
Tore: 1:0 (65.) Rabbi, 1:1 (84.) Bondombe Simba.
Während Sedat Talu und die Gästebank zum Jubeln abdrehten, blieben auf D/A-Seite lange Gesichter zurück. Nach einem Blitzgegentreffer waren die Hausherren von Beginn an einem Rückstand hinterhergelaufen, bis die Begegnung in der skizzierten Schlussszene gipfelte.
Während Maurits Nagel im letzten Moment auf der einen Seite noch fair vom Ball getrennt wurde, kombinierte sich Lindwedel nach einem Einwurf auf dem linken Flügel bis in den Strafraum durch. Talu nahm den Ball sieben Meter vor dem Tor sogar noch an und feuerte das Spielgerät mit einem Linksschuss unter den Querbalken (90.+5).
„Es gibt bessere Zeitpunkte, Gegentore zu kassieren“, sagt der Sportliche Leiter von D/A II, Benjamin Zielke. „Wir mussten durch die Rückstände psychisch viel Kraft aufwenden - es hat heute nicht sein sollen.“
Tore: 0:1 (3.) Engelbrecht, 1:1 (17.) Nagel, 1:2 (45.+2) Stokes, 2:2 (55.) Ferreira Ribeiro, 2:3 (90.+5) Talu.