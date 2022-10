D/A II gegen Absteiger in Torlaune

Vier Spieler aus dem Regionalliga-Kader standen in der ersten Elf: Nikola Serra, Arian Khodabakhshian, Dennis Rosin und Daniel Owusu. Rechtsverteidiger Owusu leistete sich gleich zum Spielbeginn einen unnötigen Ballverlust auf Höhe der Mittellinie, der Konter führte zu einem Außenpfostentreffer. D/A II übernahm aber spätestens ab der 15. Minute die Spielkontrolle. In der Folge fielen drei Tore noch vor der Pause. Owusu verlagerte per Flanke das Spiel auf die linke Angriffsseite, Leander Quell legte quer auf Niklas von Borstel, doch ein TB-Spieler traf zum 1:0 per Eigentor. Dann legte Rosin einen unwiderstehlichen Sololauf mit feiner Ballbehandlung hin und Niklas von Borstel vollendete zum 2:0.

Vor dem 3:0 durch Kodabakhshian hatten die Drochterser den Ballgewinn schon auf Strafraumhöhe des Gegners erzwungen.