 2026-03-13T07:45:35.464Z

Spielbericht

D/A II baut die Tabellenführung aus - Stade geht unter

Landesliga Lüneburg im Überblick

von Tageblatt · Heute, 19:10 Uhr · 0 Leser
D/A-Stürmer Mika Wehdemeyer erzielte das 3:0 für sein Team. Foto: Berlin
D/A-Stürmer Mika Wehdemeyer erzielte das 3:0 für sein Team. Foto: Berlin

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Landesliga Lüneburg
FC Heidetal
Rotenburg
Bornreihe
Ahlerstedt/O

D/A II zementiert seine Tabellenführung in der Fußball-Landesliga. Stade bekommt die PS nicht auf den Platz und geht in Celle unter. So lief der Spieltag:

Heute, 16:30 Uhr
SV BW Bornreihe
SV BW BornreiheBornreihe
TSV Ottersberg
TSV OttersbergOttersberg
6
0
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
MTV Eintracht Celle
MTV Eintracht CelleEint. Celle
VfL Güldenstern Stade
VfL Güldenstern StadeStade
6
0
Abpfiff
Stade hatte sich nach den ansprechenden Leistungen in den vergangenen Wochen durchaus Zusatzpunkte in Celle ausgerechnet, sah sich aber schnell einer Mammutaufgabe gegenüber. „Die Niederlage tut schon weh und ist auch in der Höhe völlig verdient“, räumt Trainer Matthias Quadt ein. „Es war schon zu merken, dass die Jungs wollten, die PS aber nicht auf die Strecke bekommen haben - später hat dann auch der mentale Glauben gefehlt, hier was zu holen.“

Nachdem sich der VfL Güldenstern zuletzt mit Top-Teams der Landesliga konfrontiert sah, steht in der kommenden Woche ein Sechs-Punkte-Spiel gegen Etelsen auf dem Plan. „Die Jungs wissen um die Wichtigkeit des Spiels“, sagt Quadt. „Deswegen glaube ich schon, dass sie diese Niederlage abschütteln können.“

Tore: 1:0 (11.) und 2:0 (33.) beide Soma, 3:0 (59.) Struwe, 4:0 (64.) Trautmann, 5:0 (66.) von Hörsten Laube, 6:0 (75.) von Elmendorff.

Nächstes Spiel: Stade - Etelsen (So., 29. März, 15 Uhr).

Heute, 15:00 Uhr
TSV Etelsen
TSV EtelsenEtelsen
SV Lindwedel-Hope
SV Lindwedel-HopeLindwedel-H.
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Rotenburger SV
Rotenburger SVRotenburg
SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen
SG Scharmbeck-Pattensen-AshausenSG SPA
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TV Jahn Schneverdingen
TV Jahn SchneverdingenSchneverd.
FC Hagen/Uthlede
FC Hagen/UthledeHagen/Uthl.
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
MTV Treubund Lüneburg
MTV Treubund LüneburgTB Lüneburg
FC Heidetal
FC HeidetalFC Heidetal
2
2
Abpfiff

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O
TuS Harsefeld
TuS HarsefeldHarsefeld
2
1

Heute, 15:00 Uhr
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen II
VSK Osterholz-Scharmbeck
VSK Osterholz-ScharmbeckOsterholz
3
0
Abpfiff

Der Vorsprung der Drochterser auf Verfolger SV Ahlerstedt/Ottendorf ist auf 14 Punkte angewachsen. Träumt D/A-II-Teamchef Benjamin Zielke schon von der Oberliga?

„Ein Erfolgsrezept dieser Saison ist, dass wir von Spiel zu Spiel schauen“, sagt Zielke. Die neun verbleibenden Spiele wolle D/A so angehen. Zu euphorisch auf die Tabelle und den möglichen Aufstieg zu schauen, berge ein Risiko. „Das gilt es bei den Jungs in den Köpfen zu verankern“, sagt Zielke. D/A II gehe jedes Spiel wie ein Endspiel an.

Niklas von Borstel eröffnet Torreigen

„Wichtig war der Dosenöffner zum 1:0“, sagt der Teamchef nach dem Sieg gegen Osterholz. Drochtersen strahlte nach dem Führungstreffer von Niklas von Borstel mehr Gelassenheit aus und legte nach. Max Reichardt zog aus der Distanz ab und markierte das zweite Tor. Noch vor der Halbzeit umkurvte Mika Wehdemeyer den VSK-Keeper und schob aus spitzem Winkel ein.

In der Statistik der Gäste stand eine gefährliche Chance. Sonst fand Osterholz in der Offensive kein Mittel. D/A hätte nach der Pause sein Torverhältnis aufbessern müssen, scheiterte aber mehrfach beim Abschluss. „Das sparen wir uns auf für die nächsten Wochen“, sagt Zielke.

Tore: 1:0 (37.) von Borstel, 2:0 (38.) Reichardt, 3:0 (43.) Wehdemeyer.

Nächstes Spiel: TuS Harsefeld - D/A II (Sa., 28. März, 18.30 Uhr).