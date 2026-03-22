D/A II baut die Tabellenführung aus - Stade geht unter

Nachdem sich der VfL Güldenstern zuletzt mit Top-Teams der Landesliga konfrontiert sah, steht in der kommenden Woche ein Sechs-Punkte-Spiel gegen Etelsen auf dem Plan. „Die Jungs wissen um die Wichtigkeit des Spiels“, sagt Quadt. „Deswegen glaube ich schon, dass sie diese Niederlage abschütteln können.“

Stade hatte sich nach den ansprechenden Leistungen in den vergangenen Wochen durchaus Zusatzpunkte in Celle ausgerechnet, sah sich aber schnell einer Mammutaufgabe gegenüber. „Die Niederlage tut schon weh und ist auch in der Höhe völlig verdient“, räumt Trainer Matthias Quadt ein. „Es war schon zu merken, dass die Jungs wollten, die PS aber nicht auf die Strecke bekommen haben - später hat dann auch der mentale Glauben gefehlt, hier was zu holen.“

Der Vorsprung der Drochterser auf Verfolger SV Ahlerstedt/Ottendorf ist auf 14 Punkte angewachsen. Träumt D/A-II-Teamchef Benjamin Zielke schon von der Oberliga?

„Ein Erfolgsrezept dieser Saison ist, dass wir von Spiel zu Spiel schauen“, sagt Zielke. Die neun verbleibenden Spiele wolle D/A so angehen. Zu euphorisch auf die Tabelle und den möglichen Aufstieg zu schauen, berge ein Risiko. „Das gilt es bei den Jungs in den Köpfen zu verankern“, sagt Zielke. D/A II gehe jedes Spiel wie ein Endspiel an.

Niklas von Borstel eröffnet Torreigen

„Wichtig war der Dosenöffner zum 1:0“, sagt der Teamchef nach dem Sieg gegen Osterholz. Drochtersen strahlte nach dem Führungstreffer von Niklas von Borstel mehr Gelassenheit aus und legte nach. Max Reichardt zog aus der Distanz ab und markierte das zweite Tor. Noch vor der Halbzeit umkurvte Mika Wehdemeyer den VSK-Keeper und schob aus spitzem Winkel ein.

In der Statistik der Gäste stand eine gefährliche Chance. Sonst fand Osterholz in der Offensive kein Mittel. D/A hätte nach der Pause sein Torverhältnis aufbessern müssen, scheiterte aber mehrfach beim Abschluss. „Das sparen wir uns auf für die nächsten Wochen“, sagt Zielke.

Tore: 1:0 (37.) von Borstel, 2:0 (38.) Reichardt, 3:0 (43.) Wehdemeyer.

Nächstes Spiel: TuS Harsefeld - D/A II (Sa., 28. März, 18.30 Uhr).