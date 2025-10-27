– Foto: Jens Körner

Am Wochenende gab es auf FuPa viele Liveticker. Vielen Dank dafür. Auch kurisose Sprüche waren dabei. Einige davon haben wir hier zusammengefasst. Habt ihr auch eine kuriose oder erwähneswerte Szene vom Wochenende auf Lager? Das schickt uns diese bis montags um 19 Uhr per E-Mail an h.schmidt@fupa.net.

Liveticker von Presse SG Sonnenhof Großaspach "Da hätte man eben auch einen Colgate-Werbespot drehen können bei dieser Auswechslung. Unser Michael Kleinschrodt hat das Grinsen eben gar nicht mehr aus dem Gesicht bekommen. Die Frage ist nur warum, ich meine, dass er da von Fabian Eisele noch was mit auf den Weg bekommen hat." ---

Liveticker von Hansjürgen Jablonski "Das Laub fällt alleine von den Bäumen, die Bargauer Spieler durch Mithilfe der Lorcher Spieler" ---

Liveticker von Mark Bachofer "Da konnte Lehmann, der heute bisher wieder eine starke Partie als Staubsauger auf der Sechserposition spielt, sich auch in die Offensive einklinken und Daniel Schweizer schön in Szene setzen." --- Sa., 25.10.2025, 15:30 Uhr SSG Ulm 99 SSG Ulm 99 TSV Neu-Ulm TSV Neu-Ulm 2 1 Abpfiff Liveticker von Erdem Kesmer "Um eine Spielabsage zu vermeiden, findet heute die Begegnung auswärts beim SSG statt, da die Stadt Neu-Ulm am Freitag kurzfristig sich entschieden hat alle Rasenplätze zu sperren. Danke an die SSG, dass sie es so kurzfristig organisieren konnten." ---