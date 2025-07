„Da haben wir uns schwergetan“ – Neuzugang besorgt Poing Remis

Poing – Wieder voll im Vorbereitungsgeschehen für die neue Fußballsaison befindet sich auch der Herren-Kreisklassist TSV Poing . Nach dem 1:0-Sieg gegen den Donau/Isar-A-Klassisten FC Langengeisling II (Torschütze: Spielertrainer Stefan de Prato) trennte sich der letztjährige Dritte der Kreisklasse, Gruppe 6, in einem weiteren Testspielauftritt mit einem 1:1-Unentschieden von der Reserve des Landesligisten TSV Grünwald .

Weitaus gefälliger agierte Poings Elf dann nach dem Seitenwechsel und kam dann auch nach einem Eckball zum verdienten Ausgleich durch Ivan Sadric (76.). Damit führte sich der Poinger Neuzugang – nach zwei Jahren Schaffenspause nach seiner Landesligazeit beim VfB Forstinning – gleich einmal gut ein. Einige aussichtsreiche Gelegenheiten verbaselte der Kreisklassist noch gegen den Kreisklassisten Grünwald II, darum blieb am Ende der Spielstand beim 1:1 stehen.

Neben Sadric und Thomas de Prato gab es im Kaderbereich keine größeren externen Änderungen. Allerdings hat Stefan de Prato mit einigen Nachwuchskräften von den eigenen A-Junioren nun noch mehr Auswahl in der Breite.

Am Gemeinschaftsgefühl „arbeiten“: Die TSV-Kicker spielen Fußball-Golf

Der Wechsel fast einer kompletten Mannschaft nun in den Herrenbereich war auch der Hauptgrund zur Meldung einer dritten Mannschaft. Diese wird nun als Poing U23-Formation in der C-Klasse 6 (München) vom Trainerduo Matthias Schwarz und Maxi von Schwarzer angeleitet, die Zukunftsaussichten scheinen angesichts des nachrückenden Talentpools also eher rosig zu sein.

Am kommenden Wochenende erwartet die Akteure der ersten Mannschaft nun mit einem Test-Doppelpack gegen den SV Forsting-Pfaffing (Freitag, 1. August, 20 Uhr) und dem FC Alemannia München (Sonntag, 3. August, 15.30 Uhr), beide erneut im heimischen Sportzentrum, eine fordernde Belastungsprobe. Zwischendrin werden die Poinger am Gemeinschaftsgefühl „arbeiten“, denn die TSV-Kicker üben sich am Samstag im Fußball-Golf.