„Da haben wir uns schon immer schwergetan“: TSV Dorfen gastiert bei punktgleichen Waldperlachern Duell der Tabellennachbarn

Zum letzten Punktspiel im Jahr 2022 treten die Fußballer des TSV Dorfen am Sonntag beim SV Waldperlach an. Spielbeginn im Münchner Stadtteil ist um 14 Uhr.

Dorfen – Vor allem auswärts haben sich die Isenstädter gegen ihren morgigen Gegner schon immer schwergetan. Dorfens Sportlicher Leiter Markus Wetzel hatte beide Teams vor der Saison eigentlich höher eingeschätzt und in der Tabelle weiter oben gesehen. Nun aber sind beide nur im Mittelfeld angesiedelt und punktgleich, aber die Dorfener stehen noch einen Platz vor Waldperlach und sind derzeit Achter. So gesehen brauchen also beide Teams die Punkte, um wenigstens einigermaßen Anschluss an die obere Tabellenregion halten zu können.

Die Gastgeber haben ihren vermeintlich besten Mann in Luca Mancusi. Er ist Spielgestalter im zentralen Mittelfeld und wird immer wieder gefährlich in die Schnittstelle geschickt. „Er ist bei Waldperlach die entscheidende Person. Er hat in 13 Spielen schon neun Treffer gemacht. Auf den gilt es, höllisch aufzupassen“, warnt Wetzel sein Team. Die TSVler scheinen aber gut gerüstet und gehen mit Zuversicht in die Partie. „Wir haben in den letzten Spielen schon immer recht gut dagegen gehalten, nur die Durchschlagskraft nach vorne hat immer wieder gefehlt“, sagt Wetzel, „aber ich hoffe, dass unsere Mannen dieses Mal dann auch noch den Turbo zündet.“

Zuversicht gibt ihm auch wieder die rege Trainingsbeteiligung. „Waren bis vor einiger Zeit immer nur 13 oder 14 Spieler bei den Übungsabenden, so sind es jetzt wieder 17 und 18. Dadurch haben wir auch wieder mehr Möglichkeiten zu wechseln“, betont Wetzel.