In der Rückrunde läuft es beim Bovender SV allerdings sehr gut. Das weiß auch Sascha Dempwolf, Trainer der Gäste: "Bovenden ist stabil aus der Winterpause gekommen." Das Team von Trainer Yannick Broscheit steht in der Rückrundentabelle auf Rang vier und ist seit vier Spielen ungeschlagen.

Der Aufsteiger Petershütte steht in der Rückrundentabelle auf dem vorletzten Platz, da das Spiel in Lengede ein Nachholspiel war. Kadertechnisch werden einige angeschlagene Spieler zurückkehren, bei denen noch nicht gewiss ist, wie weit sie belastbar sind. Außerdem wird man wohl wieder auf einige A-Jugendliche zurückgreifen. "Sie haben aber gezeigt, dass sie einen Platz im Kader verdient haben." so Dempwolf.

Zwar konnte Petershütte das Hinspiel mit 4:2 überraschend gewinnen, doch die aktuelle Form vom Bovender SV zeigt, wie gut der BSV drauf ist: "Da haben wir ein sehr dickes Brett vor der Brust." so Dempwolf. Dennoch könnte man mit einem Sieg wichtige Punkte für den Klassenerhalt sammeln und man hat noch Nachholspiele in der Hinterhand. "Es wird aber ganz schwer werden, dort was mitzunehmen." so Dempwolf resümierend vor der Partie.

Anpfiff ist am Sonntag um 15.00 Uhr