Der SSV Rübgarten hat sich vorzeitig die Meisterschaft in der Kreisliga B3 Alb gesichert. Nach 20 Spielen steht die Mannschaft bei 19 Siegen, keinem Unentschieden und nur einer Niederlage. Mit 57 Punkten und einem Torverhältnis von 79:11 ist der Vorsprung auf die zweitplatzierte TSG Reutlingen bereits uneinholbar. Der Verfolger kommt nach 21 Spielen auf 51 Punkte und hat nur noch eine Partie auszutragen.

Damit ist gleichzeitig auch der Aufstieg in die Kreisliga A perfekt.

Feier nach dem entscheidenden Spiel

Die Erleichterung und Freude über den Titelgewinn war beim SSV Rübgarten unmittelbar nach der Entscheidung spürbar. Trainer Steffen Jehle berichtet gegenüber FuPa von einer langen Nacht: „Da wurde nach dem SG-Spiel schon ordentlich gefeiert. Die Meisterfeier steht nach dem letzten Spiel in Mittelstadt an.“

Die große Abschlussfeier soll also noch folgen. Die spontane Freude über den vorzeitigen Titelgewinn konnte der Mannschaft aber schon jetzt niemand nehmen.

Ein klares Ziel vor Augen

Dass der Titel am Ende tatsächlich nach Rübgarten gehen würde, kam für die Verantwortlichen nicht überraschend. Die Mannschaft hatte sich den Aufstieg fest vorgenommen. „Wir hatten diese Saison ganz klar das Ziel aufzusteigen“, sagt Steffen Jehle.

Der Trainer verweist dabei auch auf die Entwicklung der vergangenen Jahre: „Die letzten drei Jahre wurde der Kader sukzessive verstärkt.“ Gleichzeitig sei allen Beteiligten bewusst gewesen, wie schwierig der Weg werden würde. „Wir wussten, dass es nicht einfach wird, wir haben aber immer an unsere Stärke geglaubt.“

Die Meisterschaft versteht der Coach deshalb auch als verdienten Lohn: „Es kam so, wie es kommen musste, wir wurden dieses Jahr für die harte Arbeit belohnt.“

Viele kleine Puzzlestücke als Erfolgsfaktor

Für Steffen Jehle gibt es keinen einzelnen Grund für die starke Saison. Vielmehr habe sich das Gesamtbild entscheidend entwickelt. „Da haben viele kleine Puzzlestücke dazu beigetragen“, erklärt der Trainer.

Vor allem die Haltung seiner Mannschaft hebt er hervor. „Das Team hat sich vorbildlich verhalten. Sie waren an jedem Spieltag hungrig und respektvoll dem Gegner gegenüber.“

Gerade diese Mischung aus sportlicher Qualität und mannschaftlicher Geschlossenheit zog sich offenbar durch die gesamte Saison.

Ein Team mit Qualität in allen Mannschaftsteilen

Besonders stolz zeigt sich Steffen Jehle auf die Ausgeglichenheit seines Teams. „Im Tor haben wir mit Matthis eine echte Bank.“ Auch die Defensive lobt der Trainer ausdrücklich: „Die Defensivreihen haben einen super Job gemacht.“ Im Mittelfeld habe die Mannschaft eine besondere Stärke entwickelt: „Im Mittelfeld haben wir eine extreme Qualität gehabt, wenn einer nicht konnte, hat der andere performt.“

In der Offensive hebt Steffen Jehle vor allem einen Spieler hervor: „Vorne haben wir natürlich mit Dome Grauer einen echten Torjäger.“ Am Ende wollte der Trainer jedoch keinen einzelnen Spieler herausstellen. „Alle in der Mannschaft haben sich dem großen Ziel untergeordnet. Eigentlich müsste ich jeden Spieler einzeln erwähnen. Das ist einfach ein mega Team mit verdammt guten Charakteren.“

Auch für das Trainerteam sei das spürbar gewesen: „Das hat uns das Coaching als Trainerteam einfach gemacht!“

Planungen für die neue Saison laufen bereits

Der Meister blickt bereits auf die kommende Spielzeit in der Kreisliga A. Klar ist schon jetzt: Der Aufstieg wird wahrgenommen. Auf die entsprechende Frage antwortet Steffen Jehle knapp und eindeutig: „Klar!“

Auch erste personelle Veränderungen stehen fest. „Sascha Wackenhut kommt als Torwart zu uns“, sagt der Trainer. Gleichzeitig gibt es einen Abgang: "Fabian Kück wechselt zu den Young Boys Reutlingen II." Weitere Veränderungen seien nicht ausgeschlossen: „Es wird sich sicherlich noch was tun.“

Der Klassenerhalt als nächstes Ziel

Nach dem Aufstieg richtet sich der Blick des SSV Rübgarten bereits auf die kommende Saison. Die Zielsetzung formuliert Steffen Jehle dabei ohne Umschweife: „Ganz klar den Klassenerhalt.“ Vorher dürfte in Rübgarten aber erst einmal weiter gefeiert werden – eine spontane Abschlussfahrt eingeschlossen. „Eine Abschlussfahrt wird wahrscheinlich spontan gemacht werden“, kündigt der Trainer an.