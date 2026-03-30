Es war ein Spiel, das von Beginn an von äußeren Umständen geprägt war. SV Wendessen-Trainer Pascal Gos sprach von „dem erwarteten schweren Spiel gegen Ilsetal“ und erklärte: „Großer Platz, der in einem sehr, sehr schlechten Zustand war, also Fußballspielen war nicht wirklich möglich.“

Auf dem holprigen Geläuf entwickelte sich eine zähe Partie zwischen dem FC Ilsetal und dem SV Wendessen, in der Torchancen Mangelware blieben. „Es gab nicht wirklich viele Möglichkeiten auf beiden Seiten“, sagte Pascal Gos. Dennoch sah er leichte Vorteile bei seiner Mannschaft: „Wenn man jetzt beides auf die Waage legen würde, würde ich sagen schon, dass wir ein bisschen mehr vom Spiel hatten beziehungsweise die besseren Möglichkeiten hatten.“

Doch lange wollte der Ball nicht über die Linie. Bis zur entscheidenden Szene in der zweiten Halbzeit. „Bis zur 70. oder so was. Da habe ich dann aus 25 Metern in den Knick geschossen“, schilderte Pascal Gos den Moment des Tages. Über die Qualität des Treffers wurde diskutiert, für den Schützen selbst nicht: „Die Leute sagen, es war ein Sonntagsschuss. Ich sage, ich wollte den natürlich genauso dahin haben, wo er hingeflogen ist.“

Mit einem Augenzwinkern ergänzte er: „Ich denke, da habe ich die Murmel zur Abwechslung mal ganz gut getroffen.“

Das 1:0 durch den Trainer selbst (73.) blieb der einzige Treffer der Partie. In einem Spiel, das auch gut torlos hätte enden können: „Ich glaube, wenn so ein Spiel am Ende 0:0 ausgeht, darf sich am Ende auch keiner beschweren.“

So aber nahm Wendessen die drei Punkte mit, nicht unverdient, wie Pascal Gos betonte: „Wir haben absolute Mentalität bewiesen. Die Jungs haben mal wieder alles reingehauen, was sie hatten und dementsprechend auch verdient gewonnen.“

Am Gründonnerstag geht es für beide Teams direkt weiter, während Ilsetal den SC Gitter empfängt, spielt der SV Wendessen zuhause gegen Schlusslicht Kissenbrück. Das Ziel für das Spiel ist für Wendessen klar: "Auch da wird das Ziel sein, drei Punkte zu holen."