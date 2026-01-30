"Da gibt es keine Alibis": Landesliga-Trainerteam verlängert

– Foto: Jens Körner / Kevin

"March(e)" und die Sport- Union- das passt schon im Wortsinn einfach perfekt zusammen. Denn sowohl der englische Ausdruck "Marching on" (Weitermarschieren), als auch das französische Wörtchen "marche" (funktionieren) bringen die Verbindung zwischen unserem Trainer und unserer Sport- Union ziemlich passend zum Ausdruck. Ja, sie "funktioniert" vorzüglich, die Zusammenarbeit zwischen Trainer und Verein, weshalb beide Seiten aus tiefer Überzeugung gemeinsam "weitermarschieren" und ihre sportliche Reise fortsetzen. Pascal Marche bleibt der Sport-Union auch in der kommenden Saison (seiner dann dritten) als Trainer erhalten. Doch ein Marche kommt selten allein! Auch sein kongenialer Trainer- Partner Robin Hofmann hat dieser Tage seinen Trainervertrag um ein weiteres Jahr verlängert.

"Wir sind von unserem Trainerteam in jeder Hinsicht überzeugt. Pascal und Robin sind mit tollem Engagement, mit enormer Intensität und spürbarer Motivation bei der Sache und passen auch menschlich perfekt zur Sport-Union. Bereits vor knapp zwei Jahren hatten wir bei der Verpflichtung von Pascal das Gefühl, dass hier zusammenfindet was zusammenpasst- und dieses Gefühl wurde beiderseits schnell zur Gewissheit. Seit dieser Saison hat Pascal mit Robin Hofmann einen hervorragenden Co- Trainer an seiner Seite. Sowohl unsere Mannschaft als auch Pascal profitieren enorm von Robins Input und seiner Mitwirkung beim Trainings- und Spielbetrieb. Deshalb sind wir sehr glücklich über die weitere Zusammenarbeit mit unserem Trainerteam", äußern der Sportliche Leiter Wanderley Cunha und Sportvorstand Marco Merz unisono ihre Zufriedenheit über die erfolgreichen Gespräche samt Vertragsverlängerung beider Trainer.

"Im Grunde genommen fiel mir die Entscheidung nicht schwer, denn die Zusammenarbeit mit Pascal, unserer Mannschaft und mit unserer sportlichen Leitung gefällt mir sehr gut, und deshalb möchte ich den Weg hier bei der Sport-Union gerne fortsetzen", äußert sich Robin Hofmann mit Überzeugung zu seiner Vertragsverlängerung.

Pascal Marche empfindet genauso und ergänzt:

"Ich sehe unsere Entwicklung noch längst nicht abgeschlossen und ich möchte diese weiter voranbringen und identifiziere mich mit den sportlichen Zielen des Vereins. Die vergangene Saison lief schon erfreulich gut, und auch wenn es in dieser Saison bisher noch nicht wie erhofft und erwartet läuft, bereitet mir die Zusammenarbeit mit der Mannschaft und mit den Vereinsverantwortlichen viel Freude und ich möchte die Entwicklung weiter voranbringen".

Was die sportlich Verantwortlichen bei der Sport- Union eint- egal ob Trainerteam oder Sportliche Leitung- alle sind unzufrieden und enttäuscht über den bisherigen Saisonverlauf. Und trotzdem setzt die Sport- Union auf Kontinuität auf der Trainerposition.

"Unsere Trainer sind sehr selbstkritisch und artikulieren glasklar, dass wir bisher deutlich hinter unseren sportlichen Erwartungen liegen. Da gibt es keine Alibis und keine Schönrederei. Und genau diese Offenheit und Klarheit schätzen wir an unserem Trainerteam. Und zudem: solange ein Trainerteam derart engagiert, verantwortungsbewusst und loyal gegenüber dem Verein agiert wie es bei Pascal und Robin der Fall ist, hat dieses Trainerteam auch unabhängig vom aktuellen Tabellenplatz unser Vertrauen und unsere Überzeugung verdient", so die Sportliche Leitung der Sport- Union.

Pascal und Robin, herzlichen Dank für Eure Vertragsverlängerung und alles Gute für die aktuelle und zukünftige Saison!