"Da gibt es auch keine zwei Meinungen"

– Foto: Volkhard Patten

Der MTV Hondelage hat seine erste Saisonniederlage schnell beantwortet. Gegen den SV Lauingen-Bornum setzte sich die Mannschaft von Rafael Schindzielorz deutlich mit 5:1 durch. Die Gäste bleiben dagegen ohne Punkt.

Lauingen begann mutig und setzte Hondelage früh unter Druck. „Der Gegner hat uns früh angelaufen und Druck erzeugt. Wir haben 10 Minuten gebraucht, um ins Spiel zu finden“, sagte MTV-Trainer Rafael Schindzielorz. Danach fand seine Mannschaft besser in die Partie. „Haben es danach aber sehr gut gemacht und uns gute Chancen erarbeitet.“

Nach dem zweiten Spieltag steht Hondelage mit drei Punkten und einem Torverhältnis von 6:3 auf dem sechsten Tabellenplatz. Der SV Lauingen-Bornum wartet dagegen weiterhin auf den ersten Punkt der Saison und ist mit einem Torverhältnis von 1:7 Tabellen-15.

Schindzielorz sah dabei einen wesentlichen Schlüssel im Umgang mit dem Pressing des Gegners: „Wichtig war es für uns die erste Linie vom Pressing des Gegners zu überspielen. Das haben wir dann geschafft und haben uns dadurch sehr gute Konterchancen erarbeitet und vollendet.“

Die entscheidende Phase folgte zwischen der 15. und 45. Minute. Michael Rühling brachte Hondelage in der 15. Minute in Führung, ehe Michel Broders zwei Minuten später auf 2:0 erhöhte. Rühling legte in der 37. Minute nach und machte unmittelbar vor der Pause mit seinem dritten Treffer das 4:0 perfekt.

Lauingen hadert mit individuellen Fehlern

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Pascal Slotta in der 51. Minute auf 5:0. Hondelage wechselte anschließend fünfmal. „Dadurch ist der Spielfluss etwas abhanden gekommen“, sagte Schindzielorz. Insgesamt sei er mit dem Auftritt dennoch zufrieden: „Trotzdem haben wir es über 90 Minuten sehr gut gemacht.“ Das Gegentor kurz vor Schluss ärgerte ihn allerdings: „Leider ärgert mich das Gegentor. Das haben wir nicht gut verteidigt.“

Für Lauingen traf Joscha Frohbart in der 87. Minute zum 5:1-Endstand. Co-Trainer Robin Rose sprach von einer verdienten Niederlage: „Wenn du 5-1 verlierst, dann gibt's auch keine zwei Meinungen.“

Gleichzeitig verwies Rose auf gute Phasen seiner Mannschaft. „Wir hatten aber eigentlich auch gute Phasen noch, in der ersten Halbzeit sind wir sogar gut reingekommen.“ Das Problem seien jedoch erneut individuelle Fehler gewesen. „Wir bestrafen uns dann aber selbst einfach mit ganz, ganz krassen individuellen Fehlern.“ Diese seien derzeit das größte Problem der Mannschaft: „Das ist leider auch unser größtes Problem und das, was uns einfach zu häufig das Genick bricht.“

Lauingen hatte nach Roses Einschätzung selbst Möglichkeiten, noch vor der Pause zu treffen. „Wir haben selbst auch noch die Chance, dann ein bis zwei Tore sogar in der ersten Halbzeit zu schießen und sind dann leider nicht ganz so kaltschnäuzig wie unser Gegner und gehen dann einfach mit einem sehr deutlichen Rückstand in die Kabine.“

Die zweite Halbzeit bewertete Rose zumindest ergebnistechnisch positiver: „Die zweite Halbzeit haben wir dann zumindest ergebnistechnisch unentschieden gestaltet und haben uns wenigstens noch mit einem Ehrentreffer belohnt.“

Für den SV Lauingen-Bornum geht es nach dem Fehlstart nun darum, die Trainingsbedingungen zu stabilisieren. „Jetzt mehr und mehr wieder in so einen geregelten Trainingsrhythmus reinkommen, mehr Leute beim Training haben, bessere Trainingsqualität haben“, nannte Rose als nächste Aufgabe. Hondelage kann dagegen mit drei Punkten und Platz sechs in die weitere Saison gehen.