„Da geht sogar mir das Herz auf“: Teams aus dem Landkreis Freising in der Bezirksliga gefordert

Sechs Spieltage vor Schluss wird es spannend in der Bezirksliga Nord. Während für den BC Attaching und die SpVgg Kammerberg Heimspiele anstehen, ist der SE Freising auswärts in Rohrbach gefordert.

Wenn man es negativ betrachten will, dann haben die Fußballer des SE Freising den Kampf um den Aufstieg nicht mehr selbst in der Hand. Die direkten Duelle sind weitestgehend gespielt und auch verloren für den SEF. Positiv aber: Die Lerchenfelder haben nach dem Stotterstart zu Beginn des Jahres wieder einen Lauf. Deswegen scheint es, als würden die Spieler von Trainer Alexander Schmidbauer definitiv nicht klein beigeben wollen. Nach drei Spielen am Stück ohne Niederlage wollen die Freisinger zumindest da sein, wenn einer der Konkurrenten patzt. Wie etwa Gaimersheim, das am Wochenende die schwierige Aufgabe beim Tabellenführer in München vor der Brust hat.

Freising selbst könnte dagegen Schützenhilfe für den Stadtrivalen vom BC Attaching leisten, wenn es am Sonntag (14 Uhr) zum TSV Rohrbach geht, der zuletzt etwas Schwung aufgenommen hat. Personell geht bei den Gelb-Schwarzen das Projekt „Jugend forscht“ weiter. Doch das ist kein schlechtes, denn es sind die Youngster, die zuletzt auch für den Aufschwung gesorgt haben. Die jungen Johannes Grubmüller und Andrej Valdivia überzeugten. Zeit, die eigene Siegesserie auszubauen.

BC Attaching musste unter erschwerten Bedingungen trainieren

Am vergangenen Wochenende kassierte der BC Attaching beim SV Nord Lerchenau (1:1) erneut einen späten Gegentreffer. Auf die Enttäuschung folgte im Training ein weiterer Dämpfer. „Der Platz ist in einem grauenhaft schlechten Zustand. Die Spieler sind reihenweise umgeknickt. Wir haben die Einheit um 20 Uhr abgebrochen, weil die Verletzungsgefahr einfach zu hoch gewesen ist“, berichtete BCA-Coach Stephan Fürst. Er hofft, dass sich der Zustand rasch ändert, damit er wieder die anvisierten Inhalte trainieren kann.

Ins Schwärmen gerät Fürst hingegen, wenn er über den nächsten Gegner (Samstag, 14 Uhr) spricht: „Waldeck ist für mich ein Bilderbuchverein. Das ist eine sehr talentierte junge Mannschaft. Ich finde es überragend, dass so viele Spieler der ersten Mannschaft im eigenen Nachwuchs als Trainer tätig sind“, so Fürst. Dann fügt er an: „Da geht sogar mir als Attachinger das Herz auf. Das würde ich mir hier auch wünschen.“ Das gilt auch für bessere Trainingsbedingungen – und für drei Punkte. Gewinnt der BCA, rückt er bis auf einen Punkt an die „Bilderbuch“-Waldecker heran.

SpVgg Kammerberg erwartet ein „Sechs-Punkte-Spiel“

Mit einem Sieg würde die SpVgg Kammerberg am Samstag (14 Uhr) im Heimspiel gegen den SV Nord Lerchenau einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen. Bei einer Niederlage würden die Münchner bis auf einen Punkt an die Mannschaft von Victor Medeleanu heranrücken. Der SpVgg-Trainer spricht deshalb von einem „Sechs-Punkte-Spiel“. Seine Mannschaft ist gut drauf – daran ändert auch die Niederlage vor einer Woche gegen Aschheim (0:2) nichts.

Davor hatte die Spielvereinigung immerhin sieben Punkte aus drei Spielen geholt. „Chapeau dafür, was meine Jungs in den letzten Wochen abgerissen haben“, sagte Medeleanu mit Blick auf die erschwerten Bedingungen. Die personellen Probleme halten an. Gegen Aschheim saßen nur ein Torhüter und ein Feldspieler auf der Bank. So wird es auch gegen Nord Lerchenau sein. „Da müssen wir durch. Wir werden nicht weinen und die Situation annehmen“, so Medeleanu. Durch ihren Zwischensprint haben sich die Kammerberger in eine gute Ausgansposition gebracht. Der Vorsprung auf die Relegationszone beträgt sieben Punkte. Das Hinspiel gegen den SVN gewann Kammerberg mit 3:0.