»Da geht die Post ab«: Karlburg & Hösbach selbstbewusst vor Top-Spiel

Nach Platz fünf im Vorjahr erwischte der TSV Karlburg unter Christopher Bieber einen Traumstart in die neue Landesliga-Saison. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Makelloses Top-Team trifft auf stark aufspielenden Aufsteiger: Der TSV Karlburg gastiert am 7. Spieltag bei der SpVgg Hösbach/Bahnhof, die nach einem tollen Saisonstart überraschend auf Platz fünf steht.

Mit elf Punkten aus sechs Partien übertrifft Hösbach die Erwartungen. „Sicherlich sind wir darüber sehr erfreut. Mit dem fünften Tabellenplatz und nur einer Niederlage gegen den Tabellenführer können wir sehr zufrieden sein“, zieht Hösbachs Spielertrainer Max Grünewald Bilanz. Primäres Ziel bleibe zwar der Klassenerhalt, der Start gebe jedoch viel Selbstvertrauen.

Dass beide Teams derart erfolgreich performen, hat eine ähnliche Ursache: Sowohl Grünewald als auch Bieber tüfteln mittlerweile im zweiten Jahr an ihren Mannschaften. Kontinuität zahlt sich offenbar aus.

Beim TSV Karlburg läuft der Motor mit sechs Siegen aus sechs Spielen ohnehin auf Hochtouren. „Wir haben aktuell auf jeden Fall einen Lauf“, betont Karlburgs Coach Christopher Bieber.

„Unser Erfolgsrezept ist sicherlich unsere eingespielte Mannschaft. Unsere Abläufe fruchten immer besser und schneller“, erklärt Grünewald die Hösbacher Stärke. Dazu komme der gute Mix aus erfahrenen Führungsspielern und jungen Talenten, bei denen der Verein auch von der guten Jugendarbeit profitiere. „Insgesamt greifen viele Dinge gut ineinander, was sich momentan auch auf dem Platz widerspiegelt.“

Auch Bieber führt den Karlburger Traumstart auf einen Reifeprozess zurück: „Wir arbeiten das zweite Jahr zusammen und haben klare Prinzipien mit und gegen den Ball. Wir sind viel cleverer geworden – das sieht man schon daran, dass wir drei Spiele in Überzahl beendet haben.“ Blicke auf die Tabelle schenkt er sich nach sechs Spieltagen allerdings:„Das ist noch nicht aussagekräftig. Wir befassen uns immer nur mit dem nächsten Gegner.“ Voller Fokus also gegen den Aufsteiger!

Hösbachs Spielertrainer rechnet entsprechend mit einer Herkulesaufgabe: „Für mich sind Abtswind und Karlburg aktuell die beiden Top-Teams der Liga. Sechs Siege aus sechs Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Besonders stark ist, dass ihre Verantwortung offensiv auf mehrere Schultern verteilt ist. Dadurch sind sie nur schwer auszurechnen.“ Neben Rückkehrer Marco Kunzmann (vier Tore) haben bereits drei Spieler doppelt getroffen.

Karlburg-Coach Bieber hat den kommenden Gegner ebenfalls studiert und sich Meinungen eingeholt: „Ein sehr schwieriger Gegner. Der Platz ist relativ eng und die Mannschaft verteidigt sehr aggressiv nach vorne. Vor allem sind sie brutal im Umschaltspiel – wenn man den Ball verliert, geht die Post ab.“ Besondere Aufmerksamkeit legt er auf Hösbachs Kapitän und „Ausnahmespieler“ Patrick Schneider (FuPa-MVP-Score: 100), doch auch sonst sei die Offensive verdammt gefährlich.

Gut aus TSV-Sicht? Der schnelle Robin Keske wird das Duell urlaubsbedingt verpassen. Zudem fallen neben den Langzeitverletzten Manuel Fuchsbauer (Kreuzbandriss) und Yassin Idrissou (Meniskus-OP) urlaubsbedingt auch Paul Bauer und Leon Braun aus. „Wir verlieren dadurch in der Offensive etwas an Qualität. Umso wichtiger wird es sein, dass wir als Mannschaft geschlossen auftreten“, so Grünewald.

Beim TSV Karlburg entspannt sich die Lage dagegen nach dem 3:1 gegen Mönchröden etwas. Zwar fehlen Tim Wagner, André Rumpel und Marvin Fischer weiterhin, doch neben Cornelius Hock kehren Haroona Diarrassouba und Maximilian Franz zurück. Zudem könnte Jan Martin wieder Minuten sammeln. Bieber erhofft sich von den Rückkehrern und von der breiteren Bank entscheidende Impulse. „Das brauchen wir auf jeden Fall am Sonntag!“

Kampflos wird sich die SpVgg in jedem Fall nicht geschlagen geben, erklärt Grünewald: „Wir wissen, dass uns eine große Herausforderung erwartet, werden uns aber entsprechend einstellen und unsere Stärken auf den Platz bringen. Mit der Unterstützung unserer Fans im Rücken möchten wir Karlburg einen leidenschaftlichen Kampf liefern und alles daransetzen, dem Spitzenteam Paroli zu bieten.“

Die weiteren Duelle des 7. Spieltags der Landesliga Nordwest:

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr TuS Frammersbach Frammersbach TSV Windeck 1861 Burgebrach Burgebrach 15:00 PUSH

Heute, 18:15 Uhr TSV Abtswind TSV Abtswind TSV Aubstadt Aubstadt II 18:15 PUSH