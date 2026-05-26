– Foto: Türkspor Heidenheim

Türkspor Heidenheim ist vorzeitig Meister der Kreisliga A3 Ostwürttemberg. Zwei Spieltage vor Saisonende steht die Mannschaft von Trainer Denis Enes Werner mit zehn Punkten Vorsprung an der Spitze und hat damit den Aufstieg in die Bezirksliga perfekt gemacht. Nach dem bitteren Scheitern in der Relegation der Vorsaison ist der Titelgewinn für den Verein ein besonders emotionaler Erfolg.

Für Trainer Denis Enes Werner ist der Titel die Konsequenz einer Entwicklung, die nach dem bitteren Ende der Vorsaison begann. Er sagt gegenüber FuPa: „Nach der letzten Saison, als wir in der Relegation knapp gescheitert sind, war dieser Moment sehr emotional. Ich habe die leeren und enttäuschten Gesichter gesehen und an diesem Tag standen wir als Mannschaft vor einer klaren Entscheidung: aufgeben oder noch härter arbeiten.“

Mit 73 Punkten aus 28 Spielen und einem Torverhältnis von 93:33 hat sich Türkspor Heidenheim frühzeitig die Meisterschaft in der Kreisliga A3 Ostwürttemberg gesichert. Verfolger VfL Gerstetten liegt bei noch zwei ausstehenden Spieltagen bereits zehn Punkte zurück. Der Aufstieg in die Bezirksliga ist damit für Türkspor perfekt.

Die Mannschaft entschied sich geschlossen für den schwierigeren Weg. „Wir haben uns gemeinsam dafür entschieden, noch einmal alles zu investieren, noch mehr zu arbeiten und noch enger zusammenzurücken. Und genau daraus ist diese Saison entstanden.“ Besonders bewegend sei für ihn gewesen, dass ein altes Versprechen nun erfüllt werden konnte. „Ich hatte der Mannschaft damals ein Versprechen gegeben und umso emotionaler und schöner ist es jetzt, dass wir dieses Versprechen gemeinsam einlösen konnten.“

Emotionen brechen nach dem Titelgewinn heraus

Nach dem entscheidenden Schritt zur Meisterschaft kannte die Freude zunächst keine Grenzen mehr. „Danke für die Glückwünsche. Natürlich haben wir die Meisterschaft ausgiebig gefeiert. Da gab es dann auch kein Halten mehr und die Emotionen sind komplett rausgekommen“, sagte Denis Enes Werner.

Trotz aller Euphorie habe die Mannschaft aber mit Respekt reagiert. „Aus Respekt gegenüber dem Gegner haben wir das Ganze danach aber erstmal etwas ruhiger und kleiner gehalten und sind dann gemeinsam zu unserem Sportplatz zurückgekehrt, wo die große Feier weiter ging.“ Da gab es viel. „Dort war auch einiges vorbereitet und wir haben bis in die Nacht hinein gemeinsam gefeiert. Das gehört einfach dazu und macht so einen Moment am Ende perfekt.“

Der Weg als gemeinsames Ziel

Schon zu Saisonbeginn sei klar gewesen, worauf der Fokus liegen sollte. „Der Weg war von Anfang an das Ziel. Wir wollten uns als Team kontinuierlich weiterentwickeln und besser werden und genau das ist am Ende auch die Grundlage für diesen Titel gewesen.“ Für den Trainer war entscheidend, dass sich die Mannschaft nicht nur sportlich weiterentwickelte, sondern auch mental enger zusammengerückt ist. Genau daraus sei letztlich die Meisterschaft entstanden.

Das Kollektiv als größter Erfolgsfaktor

Den entscheidenden Unterschied sieht Denis Enes Werner klar im Zusammenhalt seiner Mannschaft. „Den Ausschlag hat für mich ganz klar das Kollektiv gegeben. Jeder hat sein Ego komplett hinten angestellt und alles dem gemeinsamen Ziel untergeordnet.“

Jeder Spieler habe verstanden, worauf es ankommt. „Jeder hat verstanden, dass es nur zusammen geht, dass Energie, Glaube und Überzeugung im Team entscheidend sind. Wenn einer nicht voll dahintersteht, gefährdet das sofort das große Ganze.“

Besonders wichtig sei ihm gewesen, der Mannschaft ein bestimmtes Denken zu vermitteln. „Mir war wichtig, genau dieses Mindset in die Mannschaft zu bekommen, dass jedes Spiel seine eigene Geschichte hat, jede Woche andere Charaktere gefragt sind und jeder seine Rolle annimmt.“

Dass viele Spiele erst spät entschieden wurden, sei deshalb kein Zufall gewesen. „Das war für mich der Schlüssel und genau deshalb haben wir auch viele Spiele am Ende als Team entschieden. Das spricht für diesen unglaublichen Zusammenhalt und Teamgeist.“

Aus Einzelspielern wurde ein Arbeiterteam

Große Qualität habe die Mannschaft schon zuvor. „Wir haben natürlich schon immer außergewöhnlich gute Fußballer im Team gehabt, die auch Spiele individuell entscheiden können. Das steht außer Frage.“

Der entscheidende Entwicklungsschritt sei jedoch ein anderer gewesen. „Der entscheidende Schritt war aber, dass wir es geschafft haben, daraus auch ein richtiges Arbeiterteam zu formen, eine Mannschaft, die gemeinsam leidet, gemeinsam hart arbeitet und füreinander alles gibt.“

Vor allem der Zusammenhalt habe die Mannschaft durch schwierige Phasen getragen. „Und ganz klar unser größter Faktor ist der Teamspirit und dieser ausgeprägte Teamgeist, der uns über die Saison getragen hat.“

Aufstieg und Abschlussfahrt fest eingeplant

Nach dem Titelgewinn richtet sich der Blick bereits auf die kommenden Wochen. Eine Abschlussfahrt soll es auf jeden Fall geben. „Eine Abschlussfahrt ist natürlich schon in Planung, daran führt nach so einer Saison kein Weg vorbei“, sagt Denis Enes Werner mit einem Lächeln.

Bei der Organisation wolle er sich allerdings bewusst zurückhalten. „Meine Stärken liegen allerdings eher auf dem Platz und in der Trainingsarbeit, bei der Reiseorganisation bleibe ich deshalb ganz entspannt auf der Bank. Da dürfen die Jungs ruhig mal zeigen, dass sie nicht nur Fußball, sondern auch kreative Planung draufhaben.“

Klar ist auch, dass der Verein den Schritt in die Bezirksliga gehen wird. „Wir werden das Aufstiegsrecht natürlich wahrnehmen. Dafür haben wir die ganze Saison hart gearbeitet, jetzt wollen wir die nächste Herausforderung auch annehmen.“

Die Planungen für die Bezirksliga laufen bereits

Im Hintergrund wird längst an der kommenden Saison gearbeitet. „Die Kaderplanung läuft natürlich schon länger im Hintergrund“, berichtet Denis Enes Werner.

Die Suche nach passenden Spielern sei anspruchsvoll gewesen. „Das war eine echte Herausforderung, weil wir Spieler gesucht haben, die sportlich wie charakterlich perfekt in unser Konzept passen.“ Besonders schwierig sei die Doppelbelastung aus Saisonalltag und Kaderplanung gewesen. „Diese Gespräche mitten in der Saison zu führen und gleichzeitig den Fokus voll auf den Aufstieg zu halten, war intensiv, hat viel Energie gekostet, aber auch viel gebracht.“

Umso größer sei nun die Zufriedenheit. „Umso glücklicher sind wir, dass wir bereits junge, talentierte Spieler für uns gewinnen konnten, die genau in unser Profil passen. Dass sich die ganze harte Arbeit am Ende so auszahlt, macht es umso schöner.“

Volle Konzentration trotz aller Feierlichkeiten

Auch wenn die Meisterschaft bereits feststeht, will die Mannschaft die Saison konzentriert zu Ende bringen. „Ich halte es grundsätzlich so, dass ich versuche, im Hier und Jetzt zu bleiben und den Moment auch bewusst zu genießen. Wir haben ein großes Ziel erreicht, dafür sind wir sehr dankbar.“ Gleichzeitig mahnt der Trainer zur Seriosität. „Jetzt stehen noch zwei Spiele an, die wir natürlich mit voller Seriosität bestreiten wollen.“

Anschließend soll zunächst Ruhe einkehren. „Danach geht es darum, kurz abzuschalten, Zeit mit der Familie zu verbringen und Energie zu tanken.“ Erst anschließend richtet sich der Fokus wieder auf neue Ziele. „Und wenn die Zeit kommt, setzen wir uns wieder voll fokussiert zusammen und stecken die nächsten Ziele klar ab.“