Führung vor der Pause, Bruch nach Wiederanpfiff

Die Backnanger gingen kurz vor der Pause durch Terry Asare in Führung. Doch der Aufsteiger aus Singen drehte die Partie nach dem Seitenwechsel mit Treffern von Dominik Emminger und Albert Malaj. „Obwohl wir 1:0 in Führung gehen durch Terry Asare wird vielleicht eine durchwachsene Leistung vielleicht reichen. Ein Gegner, der sehr tiefstehend war, die Räume wieder eng gemacht hat im 5-3-2, kommend, gute Qualität vorne mitgebracht hat. Aber da haben sie auch die erste gute Torchance in der zweiten Halbzeit, die sie nutzen, gut ausspielen. Dann haben sie einen Handelfmeter, den sie kriegen, 2:1, und dann ist das Spiel gedreht“, erklärte Marinic.

Trainer spricht von Ernüchterung

Nach Abpfiff zeigte sich der Backnanger Coach deutlich unzufrieden mit der Leistung. „Ernüchterung, natürlich, nach dem heutigen Auftritt. Verdiente Heimniederlage aufgrund auch der zweiten Halbzeit. Da fehlen mir momentan schon ein Stück weit auch die Argumente dafür, warum wir so auftreten, warum wir solche Schwankungen haben in unseren Spielen“, sagte Marinic.

Fehlende Konstanz als zentrales Problem

Der Trainer machte klar, dass sich die TSG in dieser Verfassung nicht dauerhaft behaupten könne. „Jetzt sind vier Spiele rum. Wir hatten zwei sehr gute Auftritte und zwei wirklich Auftritte, die uns nicht gerecht werden. Gerade auch jetzt da wir die zwei Heimspiele verlieren. Das gilt es aufzuarbeiten. Da gilt es auch nichts schönzureden. Das müssen wir ganz klar analysieren, weil sonst wird das Ganze auf Strecke wirklich in ein Fahrwasser gehen, wo wir nicht rein möchten“, so Marinic.

Blick nach vorn: Auswärtsspiel in Reutlingen

Trotz der Enttäuschung richtet sich der Blick nach vorne. „Wir verlieren zusammen und wir gewinnen zusammen als Mannschaft, dem ist uns klar. Aber jetzt gilt es wirklich, die Lehren draus zu ziehen und das Ganze im Training aufzuarbeiten und, dass wir hoffentlich auch wieder ein anderes Gesicht in Reutlingen zeigen. Da haben wir momentan einfach gewisse Schwankungen, dass uns die Konstanz fehlt. Und das werden wir gemeinsam thematisieren und versuchen, in die Spur zu kommen und hoffentlich das Ganze korrigiert bekommen beim Auswärtsspiel in Reutlingen“, sagte Marinic.