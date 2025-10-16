„Da fehlen mir einfach die Worte“ – Hondelage verliert deutlich

Dabei begann die Partie vielversprechend. „Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und hätten nach fünf Minuten 2:0 führen müssen“, berichtete Schindzielorz. „Auch danach haben wir uns in der ersten Halbzeit sehr gute Möglichkeiten erarbeitet, leider kriegen wir dann auf der Gegenseite durch einen blöden Fehler das 1:0.“ Der Rückstand kurz vor der Pause durch Joscha Frohbart (40.) brachte die Gäste aus dem Tritt.

Nach dem Seitenwechsel fand Hondelage nicht mehr ins Spiel. „Zur zweiten Halbzeit fehlen mir einfach die Worte“, so Schindzielorz. „Lauingen hat den Kampf angenommen und uns komplett im Zweikampfverhalten den Schneid abgekauft. Wir haben fast keinen Zweikampf gewonnen, waren immer zwei Schritte zu langsam und vorne für keine Gefahr mehr gesorgt.“ Innerhalb von 22 Minuten machten Robin Jaworski (61.), Marc Rosburg (63.) und Dennis Evers (82.) den deutlichen Heimsieg perfekt.

„Wir können einfach unsere verletzten Spieler nicht ersetzen, um oben mitzuspielen. So ehrlich muss man einfach sein“, räumte Schindzielorz ein.

Am Sonntag (19. Oktober, 14 Uhr) erwartet der MTV nun den FC Wenden zum elften Spieltag. Beide Teams plagen erhebliche Personalsorgen. „Am Sonntag treffen zwei Mannschaften aufeinander, die sehr viel Personalprobleme haben. Es wird viel über den Kampf kommen. Wer den Kampf nicht annimmt, wird das Spiel auch nicht gewinnen“, blickt Schindzielorz voraus.