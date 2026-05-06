Da Costa Barros überholt Ademi - Kurta fällt zurück

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchner Kreisliga in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Luan da Costa Barros vom SV Lohhof hat sich im Dreikampf vorerst durchgesetzt und sich den alleinigen Platz eins geschnappt. Dem Stürmer gelangen seit dem letzten Monat vier Tore. Damit ist er nun einen Zähler vor dem Zweitplatzierten Ademi. Noch ist alles offen, aber wenn es dabei bleibt, gehen die 15 Kästen Erdinger nach Lohhof.
Auf dem zweiten Platz weilt derzeit Shqipdon Ademi. Der Top-Scorer des FC Kosova musste zwar da Costa Barros vorbeiziehen lassen, aber der Abstand ist gering. Gegen den TSV 1860 München III gelang ihm beim 4:1-Sieg zuletzt ein Doppelpack. Mit seinem Team ist Ademi auf dem besten Weg, sich die Meisterschaft in der Kreisliga zu holen.
Auf den dritten Platz abgerutscht ist Ervin Kurta von der SpVgg 1906 Haidhausen. In der letzten Zeit kamen bei Kurta keine neuen Treffer hinzu, sodass er an Plätzen eingebüßt hat. Zuletzt stand er Mitte April auf dem Platz. Deshalb muss er sich den Treppchenplatz nun auch mit Lorenz Weber vom SV München West teilen, der ebenfalls 21 Treffer auf dem Konto hat.
Torjägerliste:
1. Luan da Costa Barros, SV Lohhof, Kreisliga München 1: 25 Tore
2. Shqipdon Ademi, FC Kosova München, Kreisliga München 2: 24 Tore
3. Ervin Kurta, SpVgg 1906 Haidhausen, Kreisliga München 3: 21 Tore
3. Lorenz Weber, SV München West, Kreisliga München 2: 21 Tore
5. Thomas Huser, TSV Allach 09 München, Kreisliga München 1: 20 Tore
6. Patrick Koller, TSV Trudering, Kreisliga München 3: 19 Tore
7. Marwane Gobitaka, SpVgg 1906 Haidhausen, Kreisliga München 3: 18 Tore
7. Salim Hussein, FC Phönix München, Kreisliga München 3: 18 Tore
7. Mert Yildiz, SV Olympiadorf München, Kreisliga München 1: 18 Tore
10. Nick Gibson, TSV Steinhöring, Kreisliga München 3: 17 Tore
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!