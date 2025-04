Da brodelt der Vulkan: Eintracht II strauchelt in Strohn

Die SG Saartal zeigte sich vom 0:13 gegen Eintracht Trier II gut erholt und bot einen leidenschaftlichen Auftritt, doch am Ende stand gegen eine erneut offensivstarke Salmrohrer Mannschaft die neunte Saisonniederlage. Die Elf von Peter Schuh besaß durch Nicolas Jakob und Dominik Lorth zunächst gute Möglichkeiten, doch Salmrohr hätte die Partie bereits in der ersten Halbzeit entscheiden können. „Nach dem 1:0 hatten wir durch Louis Thul, Oliver Mennicke, Jan Krämer und Jan Brandscheid klare Einschussmöglichkeiten, wir waren jedoch nicht gallig genug. Am Ende des Tages war es aber ein verdienter Sieg gegen eine gute Schodener Mannschaft, die es mit einem Mann weniger gut gemacht und Kämpferherz gezeigt hat“, ging der siebte Auswärtssieg für FSV-Trainer Frank Thieltges in Ordnung. Salmrohrs Brandscheid verwandelte einen an ihm verwirkten Foulelfmeter Sieger (31.). Turbulent wurde es zu Beginn des zweiten Durchgangs, als Nicolas Jakob einen Kopfball zunächst neben das leere Tor platzierte und Referee Christoph Selbach-Schneider nach einem Handgemenge zwischen den Saartalern Lukas Kramp, Fabian Müller und Salmrohrs Brandscheid gleich drei Gelb-Rote Karten verteilte (61.). In Überzahl traf Jan Krämer zum 2:0, bevor es Elias Rüttjes nach einem Foul an Nicolas Jakob vom Elfmeterpunkt noch mal spannend machte (82.). Nach einem Konter war Salmrohrs aufgerückter Verteidiger Tobias Stoffel allein auf Julius Seibt zugelaufen und blieb cool (88.). Saartal-Sportchef Philip Kramp bilanzierte: „Es war ein gutes Spiel von uns, leider hat es nicht gereicht für einen Punkt. Der Schiedsrichter war unseres Erachtens zumindest bei zwei der drei Gelb-Roten Karten etwas überfordert.“

Beim Tabellenvorletzten ist die Hoffnung auf den Ligaverbleib nach einem verdienten 2:0-Erfolg gegen eine offensiv wirkungslose Ahbacher Mannschaft zurückgekehrt. In einem kämpferisch geprägten Spiel war Laufeld/Buchholz die aktivere Mannschaft und hatte die deutlich besseren Chancen. Während Ahbach nur bei einem Freistoß von Nico Clausen gefährlich wurde, vergaben Peter Borsch per Kopf aus Nahdistanz und zweimal Jonas Salzburger, der an Justin Hellenthal im TuS-Gehäuse scheiterte, beste Möglichkeiten für die SG. Mit der Hereinnahme der beiden Joker entschieden die Hausherren vor 150 Zuschauern in Pantenburg die Partie. Nach Rückraum-Pass von Bastian Schmitz traf Steven Koch im Fallen zum 1:0 (83.). Quasi mit dem letzten Angriff war Finn Schmitz mit einem Schlenzer an den Innenpfosten zum 2:0 erfolgreich. „Es war ein zwar später, aber verdienter Sieg meiner Mannschaft, die ein ganz anderes Gesicht gezeigt hat als in den vergangenen Spielen. Wir waren giftig in den Zweikämpfen, haben Ahbach gar nicht ins Spiel kommen lassen und die Räume gut zugestellt. Keiner ist heute abgefallen“, sah SG-Trainer Oleg Tintor einen vollauf verdienten Arbeitssieg.

SV Sirzenich – SV Tawern⇥ 0:0

Leistungsgerecht trennten sich der SV Sirzenich und der SV Tawern. In einer Partie ohne die ganz großen Höhepunkte zeigte sich der SVS kämpferisch und läuferisch stark bemüht, vergab jedoch gerade in der 66. Minute den Siegtreffer: Nico Geib hatte freistehend nur den Pfosten getroffen. Der Nachschuss wurde von Tristan Reger geblockt. Sirzenich scheiterte zwei weitere Male am Aluminium. Denn Nico Geib blieb ein zweites Mal am Pfosten hängen, genauso wie sein Bruder Tobias, der alleine auf den Torwart zugelaufen war. Dennoch zeigte sich Sirzenichs Trainer Tillmann Schweitzer mit der Leistung als auch dem Ergebnis zufrieden: „Zwar hatte Tawern auch seine Chancen, doch die zwingenderen besaßen wir. Es war ein gutes Spiel gegen eine offensivstarke Mannschaft, gegen die wir ein weiteres Mal die Null hielten. Es war ein wichtiger Punkt gegen eine Mannschaft aus dem erweiterten Spitzenbereich.“

SV Lüxem – SG Daleiden ⇥1:2 (1:1)

In der vierten Minute der Nachspielzeit erlöste Johnny Bisschops den Tabellenzweiten aus dem Islek, der im Doppeltorschützen aus Luxemburg auch seinen besten Akteur hatte. Lüxem zeigte sich als spielstarkes Ensemble, das es den Westeifelern ein ums andere Mal schwer machte. Mit einem herrlichen Seitfallzieher ins rechte Eck hatte Bisschops die Gäste in Führung gebracht (20.). Detsit Choompong war es, der mit dem Halbzeitpfiff zum Lüxemer Ausgleich traf. Florian Moos, der verletzte Spielertrainer der SG Daleiden, gab folgende Einschätzung ab: „Es war ein glücklicher Sieg, der aber auch nicht unverdient ausfiel. Denn wir hatten bereits vorher dicke Chancen von Jan Mayers und Johnny. Lüxem hat uns enorm unter Druck gesetzt und sich stark präsentiert. Dass wir bis zum letzten Angriff nicht aufgeben, zeigt die letzte Aktion, die über Torwart Tom Hagedorn über Tom Biewald bis zu Robin Antony super herauskombiniert wurde.“ Lüxems Spielertrainer Patrick Schmidt kommentierte enttäuscht: „Es ist immer ärgerlich, wenn du mit der letzten Aktion einen Lucky Punch gegen dich bekommst. Denn wir waren über weite Strecken ebenbürtig.“

SG Ruwertal – SG Igel-Liersberg⇥2:2 (2:1)

Der Tabellenvierte aus dem Ruwertal kam gegen die SG Igel-Liersberg nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Dabei sah es nach einer Viertelstunde gar nicht danach aus, nachdem ein früher Doppelschlag die Hausherren mit 2:0 in Front gebracht hatte. Nach Foul an Jannis Hoffmann war Marc Picko vom Elfmeterpunkt erfolgreich (10.). Vier Minuten später legte Pascal Neumann nach scharfer Hereingabe von Hoffmann nach. Nach taktischen Wechseln im Abwehrverbund stand Igel anschließend nicht nur stabiler, sondern wurde auch torgefährlicher. Nachdem der in der 89. Minute wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz gestellte Andy Steffen beim Klärungsversuch ausgerutscht war, erzielte Simon Blasius den Anschlusstreffer (28.). Max Meyer traf in der 55. Minute mit einem Flatterball aus 20 Metern zum 2:2-Endstand. Igel-Liersberg war im zweiten Durchgang dem Siegtreffer näher als die Gastgeber. Ein Freistoß von Dennis Thon touchierte den Außenpfosten (67.). Ruwertals Coach Jens Hoffmann war maßlos enttäuscht: „Warum wir nach 25 Minuten komplett aufgehört haben mit dem Fußballspielen, kann ich nicht erklären. Es haben Körpersprache, Laufbereitschaft und Zweikampfstärke gefehlt. Igel war da aggressiver und bissiger und hat sich den Punkt auch verdient.“

SV Schleid – SV Zeltingen-Rachtig⇥4:2 (1:2)

Der SV Schleid kam in der Partie gegen das Schlusslicht aus Zeltingen-Rachtig mit einem blauen Auge davon und nahm drei immens wichtige Punkte im Abstiegskampf mit. Zeltingen erwies sich zunächst als effizient agierende und deutlich zielstrebigere Mannschaft, die nach einem Doppelpack von Alex Schiffmann nach knapp einer halben Stunde mit 2:0 vorne lag. Die Grün-Weißen hatten es im Anschluss an die kalte Dusche ihrem Torjäger und Spielertrainer Tim Hartmann zu verdanken, dass die Aufholjagd belohnt wurde. Er traf nach Vorarbeit von Boris Niesen noch vor der Pause zum 1:2, ehe es nach Freistoßtreffern des 31-Jährigen zwei weitere Male im Kasten der Moselaner einschlug (51., 63.). Das 4:2 machte Dennis Wadych (74.). Zwei Minuten vor Schluss parierte Schleids Keeper Dominic Grün einen Foulelfmeter vom glücklosen Benedikt Kaufmann. „Die ersten 30 Minuten waren eine Katastrophe – von A bis Z. Erst nachdem es in der Halbzeit in der Kabine richtig gerappelt hat, haben wie eine andere Körpersprache gezeigt und sind dann auch spielerisch besser zur Wirkung gekommen. Tim Hartmann hat uns mit seiner überragenden individuellen Klasse drei Punkte gerettet“, sprach SVS-Spielertrainer Taner Weins von zwei Gesichtern, die seine Mannschaft offenbarte.

SG Ellscheid – Eintracht Trier II ⇥5:2 (1:2)

Eine faustdicke Überraschung gelang den Vulkaneifelern gegen Eintracht Trier II, das nach der 2:5-Niederlage seine Tabellenführung an die SG Daleiden abgeben muss. Dabei erwischte die Eintracht einen Blitzstart, als Noah Lorenz doppelt traf und die Gäste scheinbar schon früh auf die Siegerstraße führte. Doch es kam anders: Mit dem Halbzeitpfiff sorgte ein Freistoßtor des alles überragenden Luca Marinus für neue Hoffnung (45.). Im zweiten Abschnitt nahm Ellscheid das Heft in die Hand und kam nach einem Foulelfmeter, dem in der Szene davor eine Abseitsstellung vorausgegangen sein soll, zum 2:2-Ausgleich. Marinus hatte erneut getroffen (62.). Als Marinus auf Vorarbeit von Edeljoker Kai Gayer in der 68. Minute die Partie zugunsten der Vulkaneifeler drehte, war das Momentum auf Ellscheider Seite. Nach der Ampelkarte gegen Triers Chris Filipe (88.) stellten Niklas Maas und Eric Zens in der Nachspielzeit auf 4:2 und 5:2. „Das Tor kurz vor der Halbzeit hat uns im Spiel gehalten. Wir waren nach der Pause mental und auch läuferisch das bessere Team und haben aufgrund einer überragenden Teamleistung auch verdient gewonnen. Luca Marinus war der beste Mann auf dem Platz, Kai Gayer war nach seiner Einwechslung an vier Treffern beteiligt. Kompliment aber an die komplette Mannschaft“, konstatierte ein begeisterter Ellscheider Trainer Markus Boos.