D/A als Spielverderber bei Voigt-Abschied

Die Gastgeber waren sofort gut im Spiel, hatten durch Benedikt Funke die erste Offensivaktion. Nach einem eigenen Einwurf verlor der MTV den Ball und D/A konterte über rechts. Der schnelle Lichownik war nicht mehr zu halten und traf zum 0:1. Die Voigt-Elf blieb dran, generierte immer wieder Abschlüsse. "Beim 0:2 waren wir dann aber nicht griffig genug und ließen einen Pass durch das Zentrum zu. Hier lag allerdings eine klare Abseitsstellung vor", so Pascal Voigt. Henrik Haack interessierte das nicht und erzielte das 0:2. Nachdem Mike Pye im Strafraum von den Beinen geholt wurde, nutzte Maximilian Puschmann die Chance vom Punkt zum 1:2. Kurz darauf wieder ein Foul im Strafraum an Pye, diesmal schoss Puschmann vorbei.

Hammah bleibt dran und vergibt Chancen

Kurz vor dem Wechsel setzte sich Benedikt Funke über links stark bis zur Grundlinie durch und bediente Rashid Jafari, der keine Mühe hatte, einzuschieben. "In der Pause nahmen wir uns vor, den Druck aufrecht zu halten. Das gelang auch, Benedikt Funke hatte einige Gelegenheiten zur Führung", sagte der MTV-Coach, der in dieser Phase den starken D/A-Torwart Lares Niemeyer lobte. Die Führung gelang dann erneut den Gästen. Malte Horwege traf mit seinem 17. Saisontreffer zum 2:3. In den letzten fünf Minuten überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst sah Bastian Vollmers wegen Meckerns die Ampelkarte, dann traf Björn Höper zum verdienten Ausgleich und schließlich sah Torwart Sönke Haack nach einer Notbremse Rot. "Schade, dass es nicht zu einem Sieg reichte, der unterm Strich aufgrund der 2. Halbzeit verdient gewesen wäre. Die Freude über den Aufstieg überwiegt aber und am Sonnabend wir ordentlich gefeiert", meinte Pascal Voigt abschließend.

Schiedsrichter: Julian Hammann - Tore: 0:1 Levin Lichownik (5.), 0:2 Henrik Haack (19.), 1:2 Maximilian Puschmann (22., Foulelfmeter), 2:2 Rashid Jafari (44.), 2:3 Malte Horwege (68.), 3:3 Björn Höper (89.) Gelb-Rot: Bastian Vollmers (88./MTV Hammah II/Meckern) Rot: Sönke Haack (90./MTV Hammah II/Notbremse). Besondere Vorkommnisse: Maximilian Puschmann (MTV Hammah II) schießt einen Foulelfmeter vorbei (28.).