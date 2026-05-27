 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

D3S4-Podcast: Verständnis mit Martin Falk (KSO Westthüringen)

Martin Falk, Schiedsrichterobmann im KFA Westthüringen spricht im Podcast von "Die Drei Sportlichen Vier" über einen abgesagten Spieltag und eine Entwicklung im Amateursport, die besorgniserregend klingt.

von André Hofmann · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
Martin Falk war auf der virtuellen Podcast-Couch von D3S4.
Martin Falk war auf der virtuellen Podcast-Couch von D3S4. – Foto: KI-unterstützt

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