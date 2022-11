D3: zwei Underdogs überraschen, Perlé profitiert Grevels gewinnt in Moutfort +++ Wilwerwiltz bezwingt Brouch +++ Nordderby geht an Ulflingen

So., 13.11.2022, 15:00 Uhr

Zwei Standards entschieden das Duell der Absteiger Perlé und Aspelt zugunsten der Hausherren. Verschoss Gästespieler Camara in der 55.Spielminute einen Elfmeter, so war es in der Schlussphase ein von De Michele gefühlvoll aus gut sechzehn Metern verwandelter Freistoß, der den Gastgebern die drei Punkte bescherte.

„Aspelt war zu Beginn das stärkere Team und hätte per Elfmeter in Führung gehen können“ hieß es im Bericht unseres Liveticker-Betreibers Kim Strotz. Weiter schrieb er: „Anschließend übernahm Perlé das Ruder, wodurch das 1-0 mehr als verdient war, auch weil die Roten (Perlé) im Endeffekt mehr Torchancen hatte, die der Aspelter Torhüter aber glänzend parierte. Nach dem 3:1-Erfolg von Grevels in Moutfort ist Perlé jetzt Tabellenzweiter.“