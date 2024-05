D3: zwei Derbys markieren den 15.Spieltag

Hinweis: da die Spitzenbegegnung zwischen Heiderscheid und Bourscheid erst am Dienstagabend ausgetragen wird, werden wir erst am kommenden Mittwoch auf den 15.Spieltag der 3.Division zurückblicken!

Das Derby zwischen Aspelt und Dalheim dürfte mit Blick Richtung Aufstieg ein besonderes sein und der Druck dürfte vor allem auf Seiten der Gastgeber liegen, die zuletzt dreimal in Folge verloren haben. Die „Adler“ kommen mit der besseren Form und sind näher oben dran.

Wir müssen und wollen das Spiel auf jeden Fall gewinnen, wenn wir oben noch eine Rolle spielen möchten. Unsere Spieler müssen mit viel Disziplin und Einsatz in die Partie gehen. Es wird nicht einfach gegen Aspelt, unabhängig davon, wie ihre letzten Spiele ausgingen. Man muss sie immer auf der Rechnung haben und auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen“ erklärte uns der Dalheimer Vorsitzende Gilles Baatz.

„Es ist so, dass wir bis auf das Grevels-Spiel eigentlich sehr gut dastanden. Dort bekamen wir aber mit Ach und Krach einen Punkt, auch wenn wir kurz vor dem Ende auf 2:1 hätten stellen können, doch es sollte nicht sein. Die Partie gegen Aspelt ist nicht nur ein Sechs-Punkte-Spiel, sondern eben auch ein Derby. Wir dürfen Aspelt nicht unterschätzen und müssen die Begegnung mit vollem Ernst und voller Konzentration angehen.

Schouweiler empfängt einen FC Brouch, der nur nur minimale Restchancen auf den Aufstieg hat, in der Favoritenrolle. Bei den Gästen war es am Dienstag die Nachricht, dass Trainer Fernand Alff nach 8 Jahren nach der laufenden Saison aufhören wird. Welchen Effekt diese Ankündigung auf die Mannschaft haben wird, wird sich zeigen.

In Wilwerwiltz kommt es zum Derby und Duell der Schlusslichter, Nachbar Clerf ist nämlich zu Gast im Kiischpelt und dürfte über die etwas bessere Ausgangslage verfügen. Ehnen muss nach der Niederlage im Topspiel am letzten Wochenende versuchen, gegen Grevels den Schalter umzulegen. Erst am Dienstag trifft Heiderscheid-Eschdorf im als offen anzusehenden Topspiel auf Bourscheid.

Am Sonntag