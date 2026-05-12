D3: Wilwerwiltz gewinnt Topspiel

Was am Wochenende los war

Wirkliche Entscheidungen gab es nicht am drittletzten Spieltag, jedoch steht Reisdorf nach seinem 3:1-Sieg gegen Colmar-Berg mit einem Bein in der zweiten Division. Diesmal versuchte man bereits früh alles klar zu machen, führte nach 20 Minuten schon 2:0, machte es nach dem Anschluss in der 27.Minute aber wieder spannend. Für diesen Spannungsbogen sorgte auch ein verschossener Strafstoß des Heimvereins knapp 30 Minuten vor dem Ende. Erst Pereiras Treffer 5 Minuten vor dem Schlusspfiff machte dann alles klar und so kann nächste Woche in Perlé bereits der Aufstieg klar gemacht werden. Auch für Colmar-Berg ist aber die Relegation zumindest rechnerisch weiter möglich, allerdings sind Stand jetzt dafür mindestens 4 Punkte aufzuholen.

Auf diesem ersten Relegationsplatz steht Brouch, das sich am 19.Spieltag klar und deutlich mit 6:1 gegen Schlusslicht Grevels durchsetzte. Das Fazit vom Tickerer vor Ort: "Eng batter 1:6 Néierlag fir Greivels géint Brouch Greivels war haut net aggressiv a konsequent genuch an huet ze vill einfach Feeler gemaach, déi direkt bestrooft goufen. Brouch huet seng Chancen ausgenotzt an hat iwwer laang Strecken d’Iwwerhand.".

👉 Restprogramm

Auch Luna Oberkorn hält sich noch alle Möglichkeiten nach seinem 3:0 gegen Perlé offen. Nach zwei Toren in der ersten halben Stunde, erzielt von Fernandes da Silva, war "die Messe eigentlich schon gelesen", Mendes da Costa machte dann schlussendlich noch den Deckel drauf ( 66'). Einen Punkt Rückstand hat man nun auf Brouch und zwei auf Beckerich, auf die man selbst in einem möglichen Relegationsfinale am letzten Spieltag trifft. Beckerich verlor nämlich mit 1:2 in Wilwerwiltz, was auf der Kehrseite auch bedeutet, dass sich Wilwerwiltz weiter auf dem zweiten Rang und damit einem direkten Aufstiegsplatz befindet. Dabei blieb es lange Zeit ein offenes Spiel, alle Tore fielen in Hälfte eins. Wilwerwiltz hat es noch mit Colmar-Berg und Reisdorf zu tun, während Beckereich neben Luna noch auf Bruch treffen wird.



Weiterhin gibt es neue Informationen um das am 13. Spieltag in der 65.Minute abgebrochene Spiel zwischen Perlé und Grevels. Perlé setzte sich beim Berufungsgericht durch und so wird das Spiel mit der Restspielzeit beim Stande von 3:1 für Perlé fortgeführt. Diese Fortsetzung wird am 20.Mai um 20 Uhr stattfinden.