 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligavorschau

D3: Wilwerwiltz – Beckerich sticht heraus

Vor dem drittletzten Spieltag ist in Sachen Aufstieg noch alles offen

von Paul Krier · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
Wilwerwiltz trifft zuhause auf Beckerich
Wilwerwiltz trifft zuhause auf Beckerich – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

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Colmar
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Beckerich

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Es kündigt sich ein relativ offener Sonntag in der untersten Spielklasse der 1.Herren an. Man ist zwar geneigt, Reisdorf gegen Colmar die Favoritenrolle zuzugestehen, doch die Gäste konnten ihr Tief überwinden und werden im Rennen um den Aufstieg weiter ein Wörtchen mitreden wollen. Das Topspiel tragen Wilwerwiltz und Beckerich aus. Es sind dies die z.Z. zwei formstärksten Mannschaften der 3.Division. Punktgleich (32) einen Zähler hinter Leader Reisdorf kann man sich einen heißen Tanz zwischen den beiden treffsichersten Teams erwarten.

Brouch, wo es nach der Saison zu einem Trainerwechsel kommen wird (Näheres dazu am Samstag auf FuPa Luxemburg), trifft zuhause auf Schlusslicht Grevels, das endlich die richtige Mischung gefunden hat und zwei seiner letzten drei Spiele gewinnen konnte – was immerhin eine leicht bessere Bilanz darstellt als die seiner Gastgeber. Luna Oberkorn kann ebenfalls noch auf den Aufstieg hoffen. Dafür muss ein Heimsieg gegen den Vorletzten Perlé her, was kein Ding der Unmöglichkeit darstellen dürfte.

Am Sonntag

So., 10.05.2026, 16:00 Uhr
Luna Oberkorn
Luna OberkornLuna
FC Les Ardoisiers Perlé
FC Les Ardoisiers PerléPerlé
16:00
Unser Tipp: Heimsieg

So., 10.05.2026, 16:00 Uhr
FC Brouch
FC BrouchBrouch
FC Excelsior Grevels
FC Excelsior GrevelsGrevels
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 10.05.2026, 16:00 Uhr
FC Kiischpelt Wilwerwiltz
FC Kiischpelt WilwerwiltzWilwerwiltz
FC Beckerich
FC BeckerichBeckerich
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 10.05.2026, 16:00 Uhr
US Reisdorf 47
US Reisdorf 47Reisdorf
AS Colmar-Berg
AS Colmar-BergColmar
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

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