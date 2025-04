D3: US Esch setzt ein Zeichen im Aufstiegsrennen

Im Duell zwischen Bourscheid und Kiischpelt Wilwerwiltz setzte sich die favorisierte Heim-Mannschaft durch. Bendaoud eröffnete das Geschehen aber erst kurz vor der Halbzeitpause, als er nach Assist von Baptista traf (0:1, 43.'). Der zweite Durchgang blieb lange spannend. Erst in der 77. Minute schnürte Bendaoud seinen Doppelpack, indem mit seinem 17.Saisontor vollstreckte (0:2). Den Schlusspunkt setzte Tavares in der 89.Minute, als er nach Vorarbeit von Fernandes Santos den Ball im Tor versenkte (0:3).

„Mit dieser Mannschaft könnten wir viel weiter oben in der Tabelle stehen“

Wilwerwiltz-Trainer Frank Wennmacher gegenüber FuPa: „Es ging uns in Bourscheid so wie in den Spielen davor: wir waren nicht weit weg vom Gegner, nutzen unsere Torchancen aber nicht und kassieren dann nach einem individuellen Fehler ein Gegentor. Wir kamen auch wieder gut in die 2.Halbzeit, obschon ich zwei wichtige Spieler verletzungsbedingt auswechseln musste, für die wir leider keinen gleichwertigen Ersatz hatten. Wir waren wenigstens genauso gut wie Bourscheid und wir hatten sogar mehr Gelegenheiten. Gegen die US Esch war es zuvor ähnlich. Nach 80 Minuten verlieren wir Spiele dann oft aufgrund von Konzentrationsproblemen, so auch in Bourscheid, wo ein weiterer individueller Fehler zum 0:2 führte.

Das Ergebnis sieht schlimmer aus, als es tatsächlich war. Mit dieser Mannschaft könnten wir viel weiter oben in der Tabelle stehen, doch es ist wirklich so, dass wenn du unten drin stehst, auch das Glück fehlt. Die Jungs sind aber weiterhin motiviert und diese Einstellung gefällt mir. Insgesamt muss ich sagen, dass es schon lange nicht mehr so einfach war, Spiele in einer 3.Division zu gewinnen. Deshalb bleibe ich zuversichtlich, auch für das kommende Spiel gegen Grevels, was aber keinesfalls leicht wird.“