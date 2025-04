D3: US Esch dominiert Spitzenspiel

Im Spiel der 3. Division zwischen Perlé und Aspelt dominierten die Gäste. Aires eröffnete die Partie in der 12.Minute mit seinem Treffer zum 0:1. Unmittelbar vor der Halbzeit erhöhte er auf 0:2, nach einer Vorlage von Agovic (44.'). Fonseca Faria stellte in der 59.' mit einem Fernschuss auf 0:3. Nur eine Minute später überraschte er den Keeper mit einer Bogenlampe, die den Weg aber nicht ins Tor fand. Schließlich setzte wieder Aires in der 76.' Minute den Schlusspunkt zum 0:4.

Im „Millefeld“ begann das Derby zwischen Kiischpelt Wilwerwiltz und Claravallis Clerf mit einem Tor von Syroit in der 20. Minute, das die Heimfans jubeln ließ (1:0). Doch kaum 120 Sekunden später glich Glod per Freistoß aus (1:1). Pereira brachte Clerf in der 27.' schon in Führung (1:2), bevor Wirtz kurz nach Wiederanpfiff per Elfmeter das 1:3 erzielte (47.'). Wirtz hatte kurz darauf eine große Chance, doch er konnte nicht erhöhen. Azvedo Silva setzte in der 83.' den Schlusspunkt zum 1:4.