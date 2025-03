D3: US Esch dominiert das Spitzenspiel

US Esch US Esch

Die US Esch setzte sich im Tospiel klar mit 4:0 gegen Claravallis Clerf durch. Bereits in der 3.' eröffnete Capela Matos das Geschehen mit einem direkt verwandelten Freistoß (1:0). Nur 7 Minuten später erhöhte Ferraz Melanda schon auf 2:0 (10.'). Nach exakt einer Stunde machte Dias de Jesus das 3:0 (60.') und den Schlusspunkt setzte Silva Borges in der 73.' mit seinem ersten Saisontor (4:0).

Grevels kam eigentlich nicht schlecht in sein Gastspiel bei Tabellenführer Bourscheid, doch es war der CSB, der nach einer Viertelstunde nach Assist von Bendaoud zum 1:0 traf (15.‘). Mehr sollte bis zur Pause nicht passieren. Als Bendaoud kurz nach Wiederanpfiff per Freistoß auf 2:0 erhöhte (49.‘), nahm der Bourscheider Sieg konkretere Formen an. Zwar zielte Kettel nach einem Konter zunächst zu ungenau und verpasste somit das Anschlusstor, auf der anderen Seite kam der Torhüter zwar noch an eine Flanke, doch Teixeira Rodrigues nutzte den zweiten Ball um auf 3:0 zu erhöhen (53.‘).

Per Freistoß scheiterte Grevels’ Kettel am CSB-Keeper. Danach musste der Schiedsrichter wegen Rückenproblemen behandelt werden, konnte aber weitermachen. Ein Doppelschlag von Bendaoud (4:0, 69.‘) und Baptista (5:0, 70.‘) besiegelte das Schicksal des FC Excelsior. Bourscheid hätte sogar noch weiter erhöhen können, Heischbourgs Schuss in der Schlussphase ging jedoch nur an die Latte.

Nachholspiel

Am Mittwochabend wird die Partie Clerf – Beckerich nachgeholt, die wegen Unbespielbarkeit des Platzes am 9.März abgesagt worden war.

Am Mittwoch

