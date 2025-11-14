D3: Topspiel zwischen Wilwerwiltz und Brouch

Am Samstag um 14:30 Uhr empfängt Spitzenreiter Reisdorf den zuletzt aufstrebenden Absteiger Luna Oberkorn. Die Gastgeber werden gewarnt sein, dass Luna seine zwei letzten Spiele gewinnen konnte, sollten aber trotz allem favorisiert sein. Das Topspiel bestreiten Wilwerwiltz (2., 14 Punkte) und sein direkter Verfolger Brouch (3., 11). Beide verloren ihr jeweils letztes Ligaspiel. Die Kaderzusammensetzung spricht für den FC Kiischpelt, doch die Gäste werden nicht als Punktelieferant in den Norden fahren.

Weder bei Colmar-Berg noch bei Gegner Grevels läuft es bislang rund in der Saison 25-26. Immerhin konnten die Gastgeber am 7.Spieltag ihren zweiten Saisonsieg feiern, ein Gefühl das der FC Excelsior noch gar nicht kennt. Der Absteiger ist als stärker einzuschätzen. Im Westen stehen sich Beckerich und Perlé gegenüber. Die Formkurven haben sich zuletzt in völlig unterschiedliche Richtungen entwickelt, was aus den „Ardoisiers“ die Favoriten macht – und mit einem Sieg könnten diese am Gegner des Tages vorbeiziehen.