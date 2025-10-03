D3: Topspiel zwischen Colmar und Beckerich

Bereits um 15:30 Uhr empfängt Absteiger Reisdorf mit dem Punktemaximum das noch punktlose Schlusslicht Grevels. Doch die neue Wahrheit in der 3.Division ist, dass jeder in der Lage sein sollte, jeden zu schlagen. Das Spitzenspiel bestreiten eine halbe Stunde später Colmar-Berg, Heimat des neuen luxemburgischen Großherzogs Guillaume, und Leader Beckerich, das mit sechs Zählern und einem Torverhältnis von 9:1 aus zwei Spielen bislang überzeugt.

Nico Funck, Trainer von Beckerich, gegenüber FuPa: „Am Sonntag gegen Colmar wird kein einfaches Spiel, sie sind als Absteiger klar in der Favoritenrolle. Außerdem haben wir fünf Spieler nicht dabei, was unsere Aufgabe nicht leichter macht. Natürlich fahren wir aber nach Colmar, um die 3 Punkte zu holen. Es ist noch zu früh in der Saison, um genau sagen zu können, wo die Teams stehen. Wir hatten einen idealen Start, aber noch ist nicht alles perfekt. Colmar hat eine gute Mannschaft, deshalb müssen wir am Sonntag alles geben.“

Wilwerwiltz (4., 4 Punkte) trifft auf Luna Oberkorn, das seit Anfang der Woche mit Tony Lopes über einen neuen Trainer verfügt. Entsprechend könnte der Absteiger schwerer auszurechnen sein. Brouch und Perlé warten noch auf ihren erste Sieg, es wird wohl auch dort spannend werden.