D3: Topspiel Moutfort - Ulflingen Perlé – Beckerich sticht ebenfalls heraus +++ Duell der noch sieglosen Dalheim und Clerf

Achtung: aufgrund der kürzlich veröffentlichten Richtlinie der FLF werden Partien der 1.Männer am Sonntag künftig um 15 Uhr anstatt um 16 Uhr angepfiffen.

Eigentlich könnten sie eine Fahrgemeinschaft gen Südosten bilden, die Teams von Racing Ulflingen und Claravallis Clerf, die beide gut achtzig Kilometer weite Auswärtsspiele bei den Nachbarclubs Moutfort-Medingen bzw. Les Aiglons Dalheim zu bestreiten haben. Ist das Letztgenannte eine Partie zwischen zwei Teams, die noch nicht so richtig in die Saison gefunden haben, so ist Moutfort – Ulflingen ein Topspiel.

In den letzten sieben Jahren gab es nicht ein Aufeinandertreffen der beiden Clubs, was wohl auch auf die geografische Distanz zurückzuführen ist. Einzig das Pokalspiel 2021 führte die Teams zusammen, wurde aber wegen der Covid-Pandemie abgesagt. Der Druck wird wohl eher auf Seiten des Absteigers aus Moutfort liegen, im Falle einer Niederlage würde Ulflingen auf sechs Punkte davonzienen.

Mit Perlé und Beckerich treffen im Westen zwei weitere Clubs aus dem oberen Teil der Tabelle zu einer nicht weniger interessanten Begegnung aufeinander. Wilwerwiltz hofft gegen Absteiger Aspelt auf den ersten Dreier, Brouch könnte mit einem solchen gegen Grevels den Anschluss nach oben herstellen.