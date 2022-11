D3: Topspiel in Aspelt, Kellerduell in Grevels Aspelt (4.) hat Ulflingen (3.) zu Gast +++ Grevels (11.) empfängt Wilwerwiltz (10.) +++ wegweisendes Brouch - Dalheim

Wenn Ehnen am Sonntag um 14:30 Uhr den Tabellenzweiten aus Perlé empfängt, dann wird die Partie einen historischen Touch haben, gab es diese Begegnung so noch nie seit es FuPa Luxemburg gibt! Der FC Vinesca hinkt dem Feld trotz einer guten Mannschaft hinterher und muss im schweren Spiel gegen Perlé eigentlich gewinnen, möchte man den Anschluss nicht komplett verlieren. Ein solches Unterfangen ist aber leichter gesagt als getan.

Dalheim hat mit Brouch einen Gegner zu Gast, der nur zwei Punkte entfernt liegt. Gelang Dalheim vor dem Pokalwochenende sein erster Saisonsieg, so zogen die Gäste vor zwei Wochen gegen Perlé nach zwei Siegen in Serie den Kürzeren. Man darf also gespannt sein, wie und ob sich Trends entwickeln werden bei diesen Kontrahenten.

Am Tabellenende hat Schlusslicht Grevels den Vorletzten Wilwerwiltz zu Gast. Seit zwei Jahren wartet der FC Kiischpelt auf einen Sieg gegen den FC Excelsior, über das Potenzial um am Sonntag einen solchen zu erringen verfügt man auf jeden Fall. Clerf und Beckerich sind Tabellennachbarn und einem möglichen Sieger der Partie zwischen diesen beiden Vereinen könnte ein Barrage- oder gar direkter Aufstiegsplatz winken. Vor allem bei den Gästen lief es zuletzt nicht rund, bei Clerf fehlt es dagegen im bisherigen Saisonverlauf an der nötigen Konstanz.

Das Topspiel des Wochenendes bestreiten der Tabellenvierte Aspelt und der Dritte Ulflingen. Die Red Boys empfangen als bestes Offensivteam die beste Defensive der Liga und auch dieses Spiel bedeutet auf FuPa Neuland, gab es das Duell seit 2015 nämlich noch nicht. Man darf also gespannt sein, welcher Mannschaftsteil der beiden Teams am Sonntag die bessere Arbeit verrichten wird.