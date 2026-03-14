D3: Spitzenspiel Brouch – Beckerich am 12.Spieltag

Beckerich ist in Brouch zu Gast – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Leader Reisdorf hat nur trügerische 4 Punkte Vorsprung auf Platz 3, sollte aber gegen Perlé in der Lage sein, diesen zumindest nicht schrumpfen zu lassen. Die „Ardoisiers“ befinden sich mit vier Niederlagen in Folge im Tief. Luna liegt in direkter Reichweite der Relegationsplätze und sollte als zweitbestes Team der Formtabelle als Favorit in sein Heimspiel gegen den Tabellenletzten Grevels gehen.

Wilwerwiltz steht mit seinem starken Kader dem z.Z. formstärksten Team der 3.Division gegenüber, der AS Colmar-Berg. Die Auseinandersetzung dürfte kein Selbstläufer für den FC Kiischpelt werden. In Brouch kommt es dann zum Duell der beiden FBCs. Die Zahlen sprechen bei diesem Spitzenspiel leicht zugunsten der Gastgeber, ein Pappenstiel ist Gegner Beckerich aber nicht.