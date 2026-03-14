 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligavorschau

D3: Spitzenspiel Brouch – Beckerich am 12.Spieltag

FCB gastiert beim FCB. Wilwerwiltz – Colmar weitere wegweisende Partie

von Paul Krier · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Beckerich ist in Brouch zu Gast
Beckerich ist in Brouch zu Gast – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

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Leader Reisdorf hat nur trügerische 4 Punkte Vorsprung auf Platz 3, sollte aber gegen Perlé in der Lage sein, diesen zumindest nicht schrumpfen zu lassen. Die „Ardoisiers“ befinden sich mit vier Niederlagen in Folge im Tief. Luna liegt in direkter Reichweite der Relegationsplätze und sollte als zweitbestes Team der Formtabelle als Favorit in sein Heimspiel gegen den Tabellenletzten Grevels gehen.

Wilwerwiltz steht mit seinem starken Kader dem z.Z. formstärksten Team der 3.Division gegenüber, der AS Colmar-Berg. Die Auseinandersetzung dürfte kein Selbstläufer für den FC Kiischpelt werden. In Brouch kommt es dann zum Duell der beiden FBCs. Die Zahlen sprechen bei diesem Spitzenspiel leicht zugunsten der Gastgeber, ein Pappenstiel ist Gegner Beckerich aber nicht.

Am Sonntag

Morgen, 15:00 Uhr
US Reisdorf 47
US Reisdorf 47Reisdorf
FC Les Ardoisiers Perlé
FC Les Ardoisiers PerléPerlé
15:00
Unser Tipp: Heimsieg

Morgen, 16:00 Uhr
FC Brouch
FC BrouchBrouch
FC Beckerich
FC BeckerichBeckerich
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

Morgen, 16:00 Uhr
FC Kiischpelt Wilwerwiltz
FC Kiischpelt WilwerwiltzWilwerwiltz
AS Colmar-Berg
AS Colmar-BergColmar
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

Morgen, 16:00 Uhr
Luna Oberkorn
Luna OberkornLuna
FC Excelsior Grevels
FC Excelsior GrevelsGrevels
16:00
Unser Tipp: Heimsieg

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