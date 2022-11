D3: Spitzenduo vor lösbaren Aufgaben Ulflingen – Grevels eröffnet den Spieltag am Samstag +++ Perlé (2.) hat das Schlusslicht zu Gast +++ Ostduell in Moutfort

Nach einem holprigen Saisonstart konnte Grevels aus den vergangenen vier Spielen drei Siege holen, darunter auch einen bei Absteiger Moutfort. Dass Spitzenreiter Ulflingen den FC Excelsior nicht unterschätzen darf, scheint entsprechend klar zu sein, dennoch dürfte der FC Racing Favorit in diesem bereits am Samstag stattfindenden Eröffnungsspiel des 10.Spieltages sein. Noch klarer verteilt scheinen die Rollen zwischen dem Tabellenzweiten Perlé und Schlusslicht Clerf.

Brouch kassierte vor zwei Wochen zwar eine herbe Niederlage in Wilwerwiltz, rangiert aber auf einem Barrageplatz und wird am Sonntag bei Tabellennachbar und dem engsten Verfolger Beckerich zu Gast sein. Die äußerste Enge der Tabelle lässt eine Vorhersage als schwer erscheinen.

„Ich sehe Beckerich am Sonntag in der Favoritenrolle“

Brouch-Trainer Fernand Alff teilt diese Meinung in einem kurzen Telefongespräch mit FuPa: „Unsere fehlende Konstanz ist mit der sehr jungen Mannschaft zu erklären. Wir hatten vor der Saison ausgegeben, vorne mitspielen zu wollen, wir nehmen aber jeden Punkt, den wir bekommen können, dankend an. Ein weiteres Ziel war es, aus der eigenen Jugend heraus etwas aufzubauen. Ich sehe Beckerich am Sonntag in der Favoritenrolle, da sie über einen starken Stürmer verfügen, der den Unterschied machen kann. Bei uns wird vieles von der Tagesform abhängen, doch auch der Zustand des Platzes der Gastgeber könnte eine Rolle spielen.“

Im Südosten hat Moutfort Ehnen zu Gast. Dass der Absteiger in der Tabelle deutlich besser dasteht als der FC Vinesca darf bei dieser Partie nicht darüber hinwegtäuschen, dass beide Teams nur fünf Punkte in der Tabelle trennen und die Gastgeber zuletzt eine unerwartete Niederlage gegen Grevels erlitten. Noch enger könnte es in Wilwerwiltz zu gehen, wo der FC Kiischpelt den punktgleichen Tabellennachbar aus Dalheim empfängt.

Am Samstag