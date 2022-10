– Foto: Missioun Grottekick

D3: Spielabbruch in Ulflingen Mit Videos! +++ Grevels mit erstem Saisonsieg +++ Clerf und Aspelt gewinnen Derbys

Durch einen Doppelschlag Mitte der ersten Halbzeit von De Michele (0-1, 16.‘) und Stephane Muller (0-2, 19.‘) legte Absteiger Perlé den Grundstein für seinen Auswärtssieg in Brouch. Auch in der Mitte der zweiten Hälfte schlugen die Gäste in Person von Colling noch einmal zu (69.‘), so dass am Ende ein 0:3-Erfolg sowie Tabellenplatz 2 zu Buche stehen.

Grevels' erster Saisonsieg hatte am Sonntag noch einen historischen Touch, war es doch der erste Sieg gegen Ehnen nach über fünf Jahren. Der FC Excelsior zeigte dabei Moral, denn nach nur vier Minuten staubte Gomes Borges zum 0-1 ab. In der Schlussphase der ersten Hälfte drehte Grevels die Begegnung in weniger als einer Minute: nachdem Heirandt einen Freistoß direkt zum 1-1 verwandelte (35.‘), flog ein Rückpass auf den Ehner Keeper über diesen hinweg zum 2-1 ins Tor (35.‘)! Der FC Vinesca kämpfte sich nach der Pause zurück ins Spiel und Oliveira glich mit seinem zweiten Saisontreffer aus (2-2, 54.‘). In der Schlussphase prallten zwei Gegenspieler so schwer zusammen, dass das Spiel fast eine Viertelstunde lang unterbrochen werden musste. Als es schließlich weiterging, avancierte der Minuten zuvor eingewechselte Kettel zum Helden, als ihm Grevels’ Siegtreffer gelang (3-2, 90.‘+7)! >> Tabelle >> Power Ranking >> Torschützen >> Elf der Woche

Ein früher Doppelpack von Wolf brachte Clerf im Derby gegen Wilwerwiltz in Führung (1-0, 1.‘, 2-0, 13.‘), in der Nachspielzeit der ersten Hälfte konnte Da Silva Pereira das Ergebnis sogar noch in die Höhe schrauben (3-0, 45.‘+3). Doch wer dachte, der FC Kiischpelt wäre geschlagen, sah sich getäuscht: zwei Treffer innerhalb weniger Minuten (3-1, 58.‘ Nsiku & 3-2, 62.‘ Cordewener) brachten die Gäste nach einer Stunde wieder heran. Den dritten Treffer fand man aber nicht mehr, so dass Clerfs Derbysieg gleichbedeutend mit dem zweiten Saisonsieg war.

Aspelt gelang in einem weiteren Derby gegen Moutfort ebenfalls der zweite Erfolg der Spielzeit 22-23. Und auch die Red Boys trafen sehr früh, angeblich nach nur zehn Sekunden durch Do Rosario da Graca (1-0, 1.‘). Bis zur Pause war Aspelt näher am 2-0 als die Gäste am Ausgleich, am Spielstand sollte sich bis dahin aber nichts ändern. Die dicke Chance auf das 1-1 verpasste Moutfort kurz nach Wiederbeginn, als Martins einen Elfmeter verschoss (52.‘). Fast im Gegenzug und in eine Drangphase der Gäste hinein erhöhte Sepulveda Almeida auf 2-0 (54.‘) und als Alala knapp zwanzig Minuten den dritten Aspelter Treffer erzielen konnte (3-0, 73.‘) war die Sache gegessen. Ein wunderbarer Freistoß des gleichen Spielers schlug zehn Minuten später zum 4-0 ein (83.‘), Mac Flanders Ehrentreffer (4-1, 90.‘+2) hatte nur noch statistischen Wert.