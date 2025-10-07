D3: Spektakel in Wilwerwiltz an torreichem 3.Spieltag

Was am Wochenende los war

Zwei Teams in der 3.Division sind nach drei Spieltagen noch ohne Punktverlust. Leader Beckerich ließ dabei das zweite Zeichen binnen einer Woche folgen: trotz Rückstand bei Absteiger Colmar gewann man u.a. durch drei Tore in der 2.Halbzeit mit 4:1 bei der ASC und steht zusammen mit Reisdorf ganz oben in der Tabelle. Reisdorf selbst bezwang Grevels mit 3:1. Nach einem Doppelpack von Gomes Rodrigues konnte Heirandt zwar mit einem direkt verwandelten Freistoß für die Gäste verkürzen (2:1, 62.‘), doch Melro machte keine Viertelstunde später den Deckel auf den Heimsieg.

Greisch: „Ein Punkt wäre absolut verdient gewesen“

Der Grevelser Trainer Claude Greisch gegenüber FuPa: „Wir haben von Anfang an kämpferisch und in einer disziplinierten Organisation gespielt und das 1:0 für Reisdorf ist durch einen schönen Schuss aus dem Nichts gefallen. Nach diesem Tor haben wir versucht, Reisdorf punktuell zu pressen, wodurch wir auch Zweikämpfe gewonnen haben. Im letzten Drittel waren wir jedoch harmlos und die wenigen Torgelegenheiten, die wir hatten, konnten wir nicht verwerten.

In der zweiten Halbzeit haben wir sofort wieder auf Pressing gesetzt. Auch da haben wir eine Reihe Zweikämpfe gewonnen. Das 2:0 und das 2:1 sind direkt hintereinander gefallen und die Jungs haben weiter an ihre Chance geglaubt. Als wir Reisdorf in ihrer Hälfte unter Druck gesetzt haben, ist es ihnen aber gelungen, das 3:1 zu erzielen, was zu diesem Zeitpunkt nicht verdient war.

Die Jungs haben weiter gekämpft und Gas gegeben, aber leider haben wir den Ausgleichstreffer trotz guter Chancen nicht erzielt. Von meiner Mannschaft war es eine kämpferische und disziplinierte Leistung. Ein Punkt wäre absolut verdient gewesen. Wenn ich die Mannschaft, die ich in der letzten Saison übernommen habe, jetzt sehe, muss ich feststellen, dass die Jungs eine gute Entwicklung gemacht haben. Wir müssen uns mit der jungen Mannschaft alles hart erarbeiten und bleiben am Ball.“

Ein absolutes Spektakel boten Wilwerwiltz und Luna Oberkorn. Dem 1:0 durch Dragolovcanin (22.‘) folgte der postwendende Ausgleich durch Monteiro (23.‘), ehe Luna sogar in Führung gehen konnte. Doch auch der FC Kiischpelt drehte das Geschehen bis unmittelbar nach Wiederanpfiff. Die letzten 20 Minuten waren ebenfalls torreich, mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Mit einem 3:1 sowie einem Doppelpack von Portal gegen Perlé holte Brouch seinen ersten Saisonsieg.

