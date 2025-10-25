 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligavorschau
Schlusslicht Grevels empfängt den Vorletzten Luna
Schlusslicht Grevels empfängt den Vorletzten Luna – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

D3: Schlusslichter treffen aufeinander

Spitzenduo startet in der Favoritenrolle, spannende Partie zwischen Beckerich und Brouch

Es ist der Tabellenplatz, den keine 1.Herren-Mannschaft innehaben möchte: der letzte Rang der 3.Division, der untersten Spielklasse. Aktuell belegt Grevels diesen, bekommt aber gegen Luna die Chance, seine ersten Punkte zu holen und die Rote Laterne an den Gegner des Tages abzutreten. Topspiel des Wochenendes ist die Partie Beckerich (4.) - Brouch (3.), die beide 10 Punkte auf ihrem Konto haben. Die Offensive spricht für die Gäste, die Defensive für Beckerich.

Bei Colmar-Berg läuft es nach drei Partien ohne Sieg nicht nach Wunsch. Im Heimspiel gegen Wilwerwiltz (2.), das noch ungeschlagen ist, steht man vor einer weiteren hohen Hürde. Auch in Perlé werden die Gäste favorisiert sein. Der FC Les Ardoisiers empfängt nämlich Absteiger und Tabellenführer Reisdorf, das fünf Siege aus seinen bislang fünf absolvierten Speilen holte.

Am Sonntag

Morgen, 16:00 Uhr
FC Les Ardoisiers Perlé
FC Les Ardoisiers PerléPerlé
US Reisdorf 47
US Reisdorf 47Reisdorf
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

Morgen, 16:00 Uhr
AS Colmar-Berg
AS Colmar-BergColmar
FC Kiischpelt Wilwerwiltz
FC Kiischpelt WilwerwiltzWilwerwiltz
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

Morgen, 16:00 Uhr
FC Beckerich
FC BeckerichBeckerich
FC Brouch
FC BrouchBrouch
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

Morgen, 16:00 Uhr
FC Excelsior Grevels
FC Excelsior GrevelsGrevels
Luna Oberkorn
Luna OberkornLuna
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

