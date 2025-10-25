D3: Schlusslichter treffen aufeinander

Es ist der Tabellenplatz, den keine 1.Herren-Mannschaft innehaben möchte: der letzte Rang der 3.Division, der untersten Spielklasse. Aktuell belegt Grevels diesen, bekommt aber gegen Luna die Chance, seine ersten Punkte zu holen und die Rote Laterne an den Gegner des Tages abzutreten. Topspiel des Wochenendes ist die Partie Beckerich (4.) - Brouch (3.), die beide 10 Punkte auf ihrem Konto haben. Die Offensive spricht für die Gäste, die Defensive für Beckerich.

Bei Colmar-Berg läuft es nach drei Partien ohne Sieg nicht nach Wunsch. Im Heimspiel gegen Wilwerwiltz (2.), das noch ungeschlagen ist, steht man vor einer weiteren hohen Hürde. Auch in Perlé werden die Gäste favorisiert sein. Der FC Les Ardoisiers empfängt nämlich Absteiger und Tabellenführer Reisdorf, das fünf Siege aus seinen bislang fünf absolvierten Speilen holte.