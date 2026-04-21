D3: Reisdorf wieder auf der Pole Position

Die Begegnung zwischen Bruch und Wilwerwiltz endete 2-2. – Foto: M.Jungbluth

Was am Wochenende los war

Reisdorf ist zurück auf der Tabellenführerposition. Nachdem in den letzten Spielen doch etwas "Sand im Getriebe" war, überzeugte man nun mit einem 2:1-Auswärtssieg bei Luna Oberkorn. Nachdem man in der 23.Minute in Führung ging, erzielte Tavares dann in der Schlussminute der regulären Spielzeit das 2:0. Der Anschlusstreffer von Monteiro zwei Minuten später kam dann zu spät und so muss Luna einen Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen.

Allerdings liegt man trotzdem nur einen Punkt hinter Brouch und dem ersten Relegationsplatz, da diese gegen Wilwerwiltz nicht über ein 2-2 hinaus kamen. Zweimal ging man in Führung (Thelen, 40.', Magalhas Gomes, 68.'), zweimal kassierte man den Ausgleich (Packbier, 45.', Meric, 69.'), zudem verlor Wilwerwiltz Adrovic in der 82.Minute mit der Ampelkarte. Ein weiteres Tor für Bruch in der 91.Minute wurde derweil vom Schiedsrichter nicht anerkannt. Das Fazit vom Tickerer vor Ort, M. Jungbluth: „De Fazit vun der Couche, lo kommen na 80 Minutte Péng! En zerfuerene Match, vill Ënnerbriéchungen, vill Gemeckers, gréisstendeels ob Säiten vun de Gäscht, vill Chancen a vill zum Deel sensationell Paraden vum Goolkeeper vun de Gäscht! ... Zum Schluss ass et e weidert Remis fir d'Heemequipe.“

Durch dieses Remis musste Wilwerwiltz wie bereits bekannt den ersten Platz an Reisdorf wieder abgeben und fällt sogar auf Platz drei zurück, da Beckerich mit 3:1 in Perlé gewinnen konnte. Bereits zur Halbzeit führte der designierte Tabellenzweite durch Tore von Da Quelha Goncalves und zweimal Ferreira de Sousa mit 3:0. Perlé selbst gab nie auf und kam dann auch durch Jordan 30 Minuten vor dem Ende zum Ehrentreffer.

Im letzten Spiel gab es den zweiten Saisonsieg von Grevels, den ersten auf dem Platz. Nachdem man gegen Colmar nach 20 Minuten zurücklag (Vaz da Silva), drehten Vieira da Silva (69.'), Schon (81.') und Schreiber (83.') das Spiel komplett. Nach dem zweiten Treffer von Vaz da Silva kurz vor Schluss, wurde es aber nochmal spannend, aber Grevels schaukelte das Ergebnis über die Zeit. Datzu der Tickerer vor Ort, R.Junk: „Gréiwels haut am Match wéi aus engem anere Film. Vun der éischter Minutt un hunn si gewisen, wien hei de Boss um Terrain ass. Schéin Zich, staark Zweekämpf an eng Portioun Selbstvertrauen, déi ee bal konnt upake. Ënnert dem Stréch: kloer déi besser Ekipp, an dës Victoire ass méi wéi verdéngt!“

Für Colmar eine bittere Niederlage, die gewiss so nicht eingeplant war. Auf Platz sechs stehend hat man nun zwei Punkte Rückstand auf die Relegation.