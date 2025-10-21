D3: Reisdorf vergrößert Vorsprung

* Falls Torschützen im Ranking fehlen sollten, bitten wir die Vereine, diese nachzutragen oder sie uns per E-Mail an luxemburg@fupa.net inkl. Minute und Spielstand zuzusenden.

Was am Wochenende los war

Auch wenn erst fünf Spieltage in der 3.Division absolviert sind, scheint es offensichtlich, dass Reisdorf nicht gewillt ist, sich lange in der untersten Spielklasse aufzuhalten. Gegen Mitabsteiger Colmar ging man früh mit 1:0 in Führung (4.‘) und verdoppelte seine Ausbeute noch vor dem Pausentee, um sich am Ende mit 3:1 zu behaupten. Der Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz beträgt damit bereits 5 Punkte.

Perlé konnte seinerseits bei Luna Oberkorn seinen ersten Saisonsieg holen. Nach einem von Skenderovic verwandelten Handelfmeter (0:1, 19.‘) sackte man die Punkte aber erst in der Schlussphase der Begegnung ein. Drei Treffer zwischen der 83.‘ und der 5.Minute der Nachspielzeit sorgten für einen 4:0-Auswärtserfolg.

Noch höher gewann Brouch, das das noch punktlose Schlusslicht Grevels mit einem 5:0 nach Hause schickte. Nach nicht einmal 120 Sekunden traf Tavares Mendes zum 1:0. Die Gastgeber spielten sich eine Unzahl an Gelegenheiten heraus und nach nicht einmal einer Viertelstunde traf Smit sehenswert aus rund 25 Metern zum 2:0 und auch das 3:0 kurz danach war ein Fernschuss, dieses Mal von Alves Costa. Nach der Pause legten die Hausherren noch zwei weitere Treffer zum Endstand von 5:0 nach. Grevels wurde sogar der Ehrentreffer verwehrt, als Goerens mit einem Elfmeter an Keeper Correia da Costa scheiterte (62.‘).

Beim 1:1 im Topspiel zwischen Wilwerwiltz und Beckerich fielen beide Treffer vor über hundert Zuschauern vor der Pause. Dem frühen 1:0 durch Meric (5.‘) folgte in der 35.‘ der Ausgleich durch Ferreira de Sousa. Kurz nach Wiederanpfiff parierte der Gästetorwart ebenfalls einen Elfmeter, so dass es beim 1:1 bleiben sollte.

Wennmacher: „Wir haben viele Torgelegenheiten ausgelassen“

Frank Wennmacher, Sportdirektor von Wilwerwiltz, in einer schriftlichen Nachricht an FuPa: „Am Sonntag haben wir sehr diszipliniert gespielt. Die Mannschaft war von unserem Trainer sehr gut auf dieses Spiel gegen Beckerich vorbereitet worden. Wir wussten, dass unser Gegner im Angriff schnelle und technisch versierte Dribbler hat, die jederzeit ein Tor erzielen können, aber unsere Abwehr hat sie gut in den Griff bekommen – und das auch ohne zwei wichtige Verteidiger, nämlich Daniel Mendes und Michi da Silva. Besonders unser Torwart Pit Fretz war wieder einmal ausgezeichnet.

Unsere größte Schwäche am Sonntag war die Verwertung der Chancen. Wir haben viele Torgelegenheiten ausgelassen. Dann der Elfmeter: bei zwanzig Elfern würde Edis Osmanovic sicherlich 19 verwandeln, dieses Mal hat es leider nicht geklappt. Trotz allem sind wir mit dem Ergebnis zufrieden – im letzten Jahr hätten wir dieses Spiel noch verloren. Wir wachsen als Team immer weiter und schauen positiv in die Zukunft.“

