D3: Reisdorf setzt sich leicht ab

Symbolbild – Foto: Alexander Rabe

Der 17.Spieltag in Zahlen

* Falls Torschützen im Ranking fehlen sollten, bitten wir die Vereine, diese nachzutragen oder sie uns per E-Mail an luxemburg@fupa.net inkl. Minute und Spielstand zuzusenden.

Alle Ergebnisse

Was am Wochenende los war

Brouch gewann klar mit 3:0 gegen den Vorletzten Perlé, ein Sieg der aufgrund der Anzahl an heraus gespielten Torchancen sogar noch höher hätte ausfallen können. Schon früh stand es 1:0 (5.‘), danach war richtig viel los, dem 2:0 stand aber entweder der Gästekeeper oder der Pfosten (32.‘) im Weg. Es blieb mit dem knappen Vorsprung aber ein gefährliches Spielchen aus Sicht der Gastgeber, ehe sie in den Schlussminuten den 3:0-Endstand herstellen konnten. Luna ging ebenfalls früh in Führung, dies auswärts in Wilwerwiltz, wo wichtige Punkte um den Aufstieg auf dem Spiel standen. Per Doppelschlag schlugen die Hausherren nach einer halben Stunde zurück (1:1, 29.‘, 2:1, 36.‘). Im 2.Abschnitt hatten die Gäste Pech, als sie rund eine Viertelstunde vor Schluss nur den Pfosten trafen. Quasi im Gegenzug scheiterte Wilwerwiltz an einer Glanztat des Luna-Torwarts, am Ende blieb es bei 2:1 für den FC Kiischpelt.

Eine lebhafte 1.Hälfte erlebten die Zuschauer in der Begegnung zwischen Leader Reisdorf und Schlusslicht Grevels. Dabei versteckte sich die Rote Laterne nicht. Gomes traf früh per direktem Freistoß zum 1:0, doch gleich darauf gelang den FC Excelsior der Ausgleich. In der 25.‘ ging der Absteiger erneut in Führung, legte 10 Minuten später das 3:1 nach, womit der Endstand bereits feststand. Auch in Colmar sahen die Zuschauer gegen Beckerich eine ereignisreiche 1.Halbzeit mit Torchancen auf beiden Seiten. Doch erst kurz vor dem Halbzeitpfiff köpfte Vaz Da Silva das 1:0 (44.‘). Nach rund einer Stunde häuften sich hüben wie drüben die Torabschlüsse wieder. In der 77.‘ vollendete Monteiro Miranda ein Solo nach einem langen Zuspiel zur Vorentscheidung (2:0). Beckerichs Anschlusstreffer in der Nachspielzeit fiel zu spät, um noch für einen möglichen Punktgewinn zu reichen (2:1, 90.‘+4). Nach zuvor fünf Spielen in Folge ohne Sieg konnte die ASC damit wieder einen Dreier einfahren.