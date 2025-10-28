D3: Reisdorf kassiert erste Saisonniederlage

* Falls Torschützen im Ranking fehlen sollten, bitten wir die Vereine, diese nachzutragen oder sie uns per E-Mail an luxemburg@fupa.net inkl. Minute und Spielstand zuzusenden.

Was am Wochenende los war

Perlé fügte am Sonntag dem bislang unangefochtenen Leader Reisdorf seine erste Saisonniederlage zu. Schon nach 20 Minuten lagen die „Ardoisiers“ mit 2:0 in Führung, Bouhy sollte dem zweiten Tor der Partie in der 50.‘ auch sein zweites persönliches folgen lassen. Die drei ersten Treffer waren allesamt Kopfballtore. Pech hatten die Gäste in der 72.‘, als sie einen Elfmeter beim Stand von 3:0 verschossen und gleich darauf das 4:0 kassierten.

De Carolis: „Mittlerweile scheinen wir das Gleichgewicht gefunden zu haben“

Perlé-Trainer Lorenzo De Carolis: „Wir hatten von Anfang der Saison an gewisse Ansprüche, aber auch Pech, wie z.B. im Spiel gegen Wilwerwiltz. In der Folge haben wir uns aber als Mannschaft gefunden und angefangen, Tore zu schießen. Das hilft natürlich. Die Stimmung ist aufgrund der zuletzt erreichten Ergebnisse noch besser, als sie es schon zu Saisonbeginn war, alle ziehen mit. Ich hatte nach der Partie gegen Reisdorf mit ihrem Torwart gesprochen, der meinte, dass sie nicht so gut drauf waren.

Uns ist dagegen viel gelungen und es unterliefen uns weniger technische Fehler. Im Sommer tätigten wir viele Transfers, da der Kader der letztem Spielzeit zu klein war. Mittlerweile scheinen wir das Gleichgewicht gefunden zu haben und wir müssen nur noch selten umstellen. Ich bleibe dabei, dass alle acht Teams der Liga in der Lage sind, mindestens um die Relegation mitzuspielen. Das Niveau ist im Vergleich zur letzten Saison gestiegen.“

Ebenfalls fünf Tore sahen die Zuschauer in Colmar, wo Wilwerwiltz beim Absteiger gastierte. Nach zwei Standardsituationen traf Meric in der Anfangsviertelstunde gleich zweimal, ehe die Hausherren bis zur Spielstunde auf 2:2 zurückkamen. Als man schon fast von einem Remis ausgehen konnte, traf Joker Adrovic zur Entscheidung zugunsten des FC Kiischpelt (2:3, 88.').

Im Duell der beiden FCBs, Beckerich und Brouch, gingen die Gäste nach einer Viertelstunde mit 1:0 in Führung, verpassten es in der Folge aber, eine ihrer weiteren Torchancen zu nutzen, so dass sie spät in der Nachspielzeit der 2.Halbzeit durch einen Kopfball von Kerger bestraft wurden und die Punkte teilen mussten (1:1, 90.‘+7). Absteiger Luna Oberkorn kam bei Schlusslicht Grevels zu seinem ersten Saisonsieg. Ein Doppelschlag in der 6. und 7.Minute brachte die „Minetter“ in die Spur, ehe Schon nach einer halben Stunde per Elfmeter den Anschluss wiederherstellen konnte. Ein Treffer der Gäste Mitte der 2.Hälfte sicherte ihnen den Dreier schließlich aber ab.

Feedback

Wie gefällt euch die neue Aufbereitung unserer Rückblicke auf die Spieltage der einzelnen Ligen? Schickt uns eure Meinungen, Ideen und eventuelle Verbesserungsvorschläge per E-Mail an luxemburg@fupa.net!