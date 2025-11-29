 2025-11-28T07:03:18.113Z

Ligavorschau
Grevels und Wilwerwiltz standen sich inkl. Pokal bereits zweimal in dieser Saison gegenüber
Grevels und Wilwerwiltz standen sich inkl. Pokal bereits zweimal in dieser Saison gegenüber – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

D3: Reisdorf Favorit im Topspiel gegen Beckerich?

Auftakt des 10.Spieltags am Samstag in Wilwerwiltz, wegweisende Partie in Colmar

Nach zwei Niederlagen in Folge muss Wilwerwiltz am Samstag gegen Grevels, das noch immer ohne Punkte dasteht, versuchen, den Hebel umzulegen. Natürlich ist die Gelegenheit günstig, auch mit dem Wissen, dass man den FC Excelsior in der laufenden Spielzeit bereits zweimal bezwingen konnte. Am Sonntag begrüßt Brouch Luna Oberkorn zu einer trügerischen Begegnung. Mit Blick auf die Tabelle sollten die Gastgeber stärker sein, doch Luna reist mit zwei Siegen in Folge im Rücken an und befindet sich um Aufwind.

Spitzenreiter Reisdorf empfängt den Dritten Beckerich zum Topspiel des Wochenendes. Nur 4 Punkte trennen beide in einer insgesamt engen Tabelle der kleinsten Liga Luxemburgs bei den 1.Herren. Da Beckerich aber vor seinem Sieg gegen Perlé viermal nicht gewinnen konnte, ist Reisdorf als Favorit anzusehen. Colmar bestreitet sein Heimspiel gegen Perlé mit zwei Siegen in Serie im Rücken. Man kann sich einen heißen Tanz erwarten, denn der FC Les Ardoisiers möchte die erwähnte Niederlage sicherlich schnell hinter sich lassen.

Am Samstag

Heute, 17:00 Uhr
FC Kiischpelt Wilwerwiltz
FC Kiischpelt WilwerwiltzWilwerwiltz
FC Excelsior Grevels
FC Excelsior GrevelsGrevels
17:00
Unser Tipp: Heimsieg

Am Sonntag

Morgen, 16:00 Uhr
AS Colmar-Berg
AS Colmar-BergColmar
FC Les Ardoisiers Perlé
FC Les Ardoisiers PerléPerlé
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

Morgen, 16:00 Uhr
US Reisdorf 47
US Reisdorf 47Reisdorf
FC Beckerich
FC BeckerichBeckerich
16:00
Unser Tipp: Heimsieg

Morgen, 16:00 Uhr
FC Brouch
FC BrouchBrouch
Luna Oberkorn
Luna OberkornLuna
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

Hinweis

