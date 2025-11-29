D3: Reisdorf Favorit im Topspiel gegen Beckerich?

Nach zwei Niederlagen in Folge muss Wilwerwiltz am Samstag gegen Grevels, das noch immer ohne Punkte dasteht, versuchen, den Hebel umzulegen. Natürlich ist die Gelegenheit günstig, auch mit dem Wissen, dass man den FC Excelsior in der laufenden Spielzeit bereits zweimal bezwingen konnte. Am Sonntag begrüßt Brouch Luna Oberkorn zu einer trügerischen Begegnung. Mit Blick auf die Tabelle sollten die Gastgeber stärker sein, doch Luna reist mit zwei Siegen in Folge im Rücken an und befindet sich um Aufwind.

Spitzenreiter Reisdorf empfängt den Dritten Beckerich zum Topspiel des Wochenendes. Nur 4 Punkte trennen beide in einer insgesamt engen Tabelle der kleinsten Liga Luxemburgs bei den 1.Herren. Da Beckerich aber vor seinem Sieg gegen Perlé viermal nicht gewinnen konnte, ist Reisdorf als Favorit anzusehen. Colmar bestreitet sein Heimspiel gegen Perlé mit zwei Siegen in Serie im Rücken. Man kann sich einen heißen Tanz erwarten, denn der FC Les Ardoisiers möchte die erwähnte Niederlage sicherlich schnell hinter sich lassen.